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Современные стили в интерьерах кафе, ресторанов и гостиниц не перестают удивлять новыми решениями. Это прежде всего продиктовано желанием привлечь к себе внимание и, следовательно, посетительский спрос. Российский рынок HoReCa очень конкурентоспособный, в таких условиях для успешного ведения бизнеса приходится прибегать к всевозможным не только промо и пиар компаниям, но и смене стилистического направления или мебельного оснащения. Итак, в данной статье речь пойдет о некогда забытом, но не менее популярном стиле кантри.
Истоки стиля кантри — музыка, если говорить об интерьере помещений в данном направлении, то необходимо сразу отметить уют и максимальное приближение к природе. Также характерными чертами его является повышенный комфорт и использование в отделке помещения и мебельном оснащении натуральных материалов.
Следует отметить, что красивая мебель в стиле кантри превосходно дополнит основной интерьер кафе или ресторана, а также сформирует максимально полный образ такого заведения. Рассмотрим основные принципы по подбору мебели в этом стиле:
Таким образом, мы охарактеризовали основные принципы меблировки ресторанов или кафе в этом стиле.
Деревянная мебель в стиле кантри — это основа оснащения подобных заведений, реже используется металл или другие материалы. Интересным решением станет, например, чуть состарившаяся мебель, с небольшим налетом старины. Она, несомненно, сыграет свою роль, погрузит в сопутствующую атмосферу ресторанов или кафе в этом стиле. Говоря о достоинствах таких моделей, также выделим долговечность, которая достигается повышенным качеством и подготовкой хорошего массива дерева.
Подытожим, выбор качественной мебели в стиле кантри имеет свои особенности, прежде всего необходимо четко следовать выбранному направлению и оснащать заведение теми моделями, которые будут искусно подчеркивать этот стиль.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Петрозаводску осуществляется бесплатно.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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