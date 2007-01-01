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            Товары по акции

            Мебельные ткани в Глазове оптом

            от 430 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Глазову и Удмуртии

            Настоящее фото товара Ткань Freedom, флок, произведённого компанией ChiedoCover
            1 600 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Ткань Freedom, флок
            Настоящее фото товара Ткань Opera, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            1 020 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Ткань Opera, микрофибра
            Настоящее фото товара Ткань Falcone, термопайка, произведённого компанией ChiedoCover
            430 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Ткань Falcone, термопайка
            Настоящее фото товара Ткань Furor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
            1 010 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Ткань Furor, микрофибра
            Настоящее фото товара Ткань Lecco, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            670 ₽
            Оптовая цена
            5
            Ткань Lecco, велюр
            Настоящее фото товара Ткань Savoy, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            650 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Ткань Savoy, велюр
            Настоящее фото товара Ткань Velvet Lux, микровельвет, произведённого компанией ChiedoCover
            760 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Ткань Velvet Lux, микровельвет
            Настоящее фото товара Ткань Banny, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Ткань Banny, велюр
            Настоящее фото товара Ткань Verona, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            1 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Ткань Verona, велюр
            Настоящее фото товара Ткань Spectra, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            464 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Ткань Spectra, велюр
            Настоящее фото товара Кожзам Astor, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
            430 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кожзам Astor, искусственная кожа
            Настоящее фото товара Кожзам Cometa, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
            470 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кожзам Cometa, искусственная кожа
            Настоящее фото товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
            540 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кожзам Galaxy, искусственная кожа
            Настоящее фото товара Кожзам Meteor, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
            470 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кожзам Meteor, искусственная кожа
            Настоящее фото товара Кожзам Space, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
            470 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кожзам Space, искусственная кожа
            Настоящее фото товара Ткань Шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
            720 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Ткань Шенилл
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            Правильный подход к выбору мебельной ткани — возможность привлечения дополнительного внимания посетителей

            Большой ассортимент мебельной ткани для ресторанов, кафе и других заведений в Глазове с легкостью может запутать потенциальных владельцев любых заведений. Если Вы скоро открываете новое кафе, бар или другое заведение, то одним из первых вопросов организации станет выбор мебели, текстиля и другого оборудования. Мебельная ткань выполняет ряд функций. Итак, это эстетическое восприятие посетителей. При входе в заведение первое на что мы обращаем внимание — это внешний облик и дизайн интерьера. Утонченный вкус, соотношение цветов, расстановка мебели — это и многое другое создает мнение у посетителя. Для того, чтобы не наделать ошибок и принять грамотные решение попробуем выстроить концепцию выбора мебельной ткани.

            Нюансы есть практически в каждой работе, поэтому для того, чтобы выбор был удачным необходимо отметить несколько факторов:

            • эргономичность и внешний вид мебели на которую планируется ткань
            • стилистика и дизайн самого заведения
            • практичность в использовании
            • долговечность

            Таким образом, мы определили существенные факторы, которые могут влиять на выбор мебельной ткани в Глазове. Для одних заведений, возможно, лучшим выбором ткани будет использование клеточки, полоски или какого — либо рисунка. Для придания особенного стиля, возможно, наличие ярких тонов. Для лаунж зон, конечно, преимущественно использование более спокойных тонов, для ощущения расслабленности и формирования непринужденной и непосредственной атмосферы. Одним из материалов исполнения является жаккард — отчетливые узоры, легкость и несминаемость в применении. Это лишь малая часть преимуществ мебельных тканей такого изделия. Ухаживать за таким материалом не составит труда, что великолепно подходит для ежедневного использования.

            Где купить мебельную ткань в Удмуртии?

            Предприятие — производитель качественной и элитной мебели ChiedoCover зарекомендовала себя на рынке HoReCa как надежный партнер. За более чем 12 летнего сотрудничества с нашими клиентами сформировались дружественные отношения. Приоритетными задачами нашей компании является: качество, которое выше чем у зарубежных аналогов, а также бюджетная цена и возможность разработки индивидуального заказа. Это, как правило, бывает необходимо для создания интересных решений и необычного стиля заведения.

            Купить мебельные ткани в Глазове Вы можете на нашем сайте. Поиск по сайту удобно ориентирует в каталоге продукции, наличие аксессуаров, а также освещения и дополнительного оборудования к ресторанному бизнесу успешно реализует все Ваши начинания.

            Почему мебельные ткани покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Глазова и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Глазову ?

              Доставка товара по Глазову осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Глазову ?

              Стоимость доставки по Глазову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Глазову осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Глазову телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Глазове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Глазову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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