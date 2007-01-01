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          Товары по акции

          Медицинские кушетки в Нижнекамске оптом

          от 6 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижнекамску и Татарстану

          Настоящее фото товара Кушетка КП, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кушетка КП
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кушетка медицинская смотровая М111-03
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кушетка медицинская смотровая MD KС
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка смотровая медицинская М111-033
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кушетка смотровая медицинская М111-037
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-038, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кушетка медицинская смотровая М111-038
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          Как правильно выбрать медицинские кушетки?

          В последнее время частные медицинские организации и государственные поликлиники очень востребованы и пользуются большим спросом. Для того, чтобы провести меблировку подобных учреждений в Нижнекамске требуется учитывать специфику медицинской специализированной мебели. Существуют определенные требования для оснащения медицинских организаций: так, одним из необходимых предметов мебели являются медицинские кушетки. Без данных изделий не будет открыт ни один медицинский кабинет, от того насколько качественны, а также безопасны и удобны будут они зависит удобство пациентов на приеме у врача. Правильный выбор этих моделей зависит от нескольких критериев, в частности, технические характеристики кушеток, безопасность, удобство и комфортабельность, а также преимущества и недостатки.

          Виды кушеток

          На сегодняшний день выделяют несколько видов медицинских кушеток, каждая из которых имеет свое предназначение, отличается функциональностью и своими характеристиками. Важным аспектом в выборе данных изделий является повышенная износостойкость, безопасность материалов изготовление, простой, легкий уход, а также наличие функции подъема подголовника и большой срок службы.

          Смотровая медицинская кушетка — универсальная модель

          Одним из видов этих изделий являются смотровые медицинские кушетки. Это классическая модель, которая считается неотъемлемой частью любого медицинского кабинета. Полноценный осмотр пациентов должен проводиться в соответствии с определенными правилами, при выборе подобных моделей в первую очередь необходимо изучить документации, а также сертификаты соответствие и безопасность материалов изготовления. Рассмотрим более подробно технические характеристики данных изделий: разборный каркас производится из цельносварной стальной трубы, как правило, диаметр которой составляет

          25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Это сверхпрочный материал, характеризующийся устойчивостью, такие модели способны выдерживать большие и интенсивные нагрузки. Таким образом, постоянный поток пациентов никак не скажется на их эксплуатационном сроке. Надежный механизм регулировки подголовника (чаще всего имеющий два положения) обеспечивает комфортабельность и удобство при осмотре пациентов. На сегодняшний день существует большой ассортимент подобных изделий, исходя из этого индивидуально можно подобрать цвет, учитывая интерьер и внутреннюю отделку помещения. Лидером продаж являются белые и синие медицинские смотровые кушетки. Они органично будут смотреться практически в любой медицинской организации в смотровом кабинете. Угол подголовника варьируется приблизительно от 0 до 45 градусов. Это позволяет производить определенные процедуры, в том числе, узи, гастроскопии, колоноскопии и другие медицинские манипуляции.

          Выбираем массажную медицинскую кушетку

          В тоже время одним из видов медицинских кушеток являются массажные. Проведение массажа предусматривает полный релакс и расслабление пациента, исходя и этого важным критерием отбора является комфортабельность и удобство. Помимо того, необходимо определиться с обивочным материалом для этих кушеток. Отличным вариантом для обивки подобных моделей станет винилискожа. Это идеальный материал для медицинский кушеток, он обладает множеством преимуществ: износостойкость, такие модели не истираются со временем, отлично сохраняют презентабельный внешний вид, на протяжении длительного времени не подвергаются истирания и разрывам, очень прочные и надежные. Кроме того, такие модели характеризуются простым и легким уходом, в процессе медицинского осмотра пациентов данные изделия могут подвергаться физическим и механическим воздействиям, может быть пролиты медицинские лекарства или другая влага. Для тог, чтобы привести эти модели в порядок, как правило, требуется только влажные салфетки из микрофибры. Такая влажная уборка будет достаточна для того, чтобы подготовить кушетки к новому пациенту. Примечательно, что выборе массажных медицинских кушеток следует обращать внимание на рост массажиста, поскольку от удобства проведения процедуры будет зависеть качество массажа.

          Складная медицинская кушетка — удобный и мобильный вариант

          Отличным решением для различных мобильных и передвижных медицинских комплексов и госпиталей являются складные изделия. Они обладают небольшим весом, поэтому даже один человек сможет без труда перенести эти модели с места на место и подготовить их к приему. Складные медицинские кушетки характеризуются компактностью и мобильностью. В тоже время они не занимают много место при транспортировке их к месту назначения.

          Итак, выбор медицинских кушеток должен производиться с учетом высокого качества изделий, соответствии всем предъявляемым требованиям безопасности, износостойкости и практичности. Необходимо помнить, что от выбору удобной и комфортной мебели будет зависеть хорошее выполнение медицинских процедур при осмотре пациентов.

          Где купить медицинские кушетки в Нижнекамске?

          Компания ChiedoCover работает на мебельном рынке в России на с 2007 года, бесперебойно производя банкетные столы, стулья и многие другие предметы мебели. За это время наша компания сформировала партнерские отношения со многими известными компаниями в России. Команда ChiedoCover тщательно следит за высоким качеством производимых изделий. Мебель отличается высокими показателями эстетики, функциональностью, а также удобством и практичностью. Дизайнеры нашей компании с уверенностью реализуют самые смелые идеи, мы создаем мебель, которая привносит в помещения комфорт, гармонию и порядок. ChiedoCover производит комплексное мебельное оснащение банкетных залов, кафе, ресторанов, дома и офисных помещений. В каталоге продукции имеется множество вариантов моделей, таким образом, можно подобрать идеальную модель под Ваш интерьер.

          Купить медицинские кушетки в Нижнекамске можно у нас на сайте. Простой и быстрый поиск значительно облегчит Ваш выбор. Всегда к Вашим услугам наши профессиональные менеджеры с компетентным мнением. Они подробно ознакомят с техническими характеристиками, а также преимуществами и использованием выбранной Вами модели. Транспортировать мебель нашей компании можно в любую точку России.

          Почему медицинские кушетки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нижнекамск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижнекамску ?

            Доставка товара по Нижнекамску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижнекамску ?

            Стоимость доставки по Нижнекамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нижнекамску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижнекамску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нижнекамске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нижнекамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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