В последнее время частные медицинские организации и государственные поликлиники очень востребованы и пользуются большим спросом. Для того, чтобы провести меблировку подобных учреждений в Самаре требуется учитывать специфику медицинской специализированной мебели. Существуют определенные требования для оснащения медицинских организаций: так, одним из необходимых предметов мебели являются медицинские кушетки. Без данных изделий не будет открыт ни один медицинский кабинет, от того насколько качественны, а также безопасны и удобны будут они зависит удобство пациентов на приеме у врача. Правильный выбор этих моделей зависит от нескольких критериев, в частности, технические характеристики кушеток, безопасность, удобство и комфортабельность, а также преимущества и недостатки.
На сегодняшний день выделяют несколько видов медицинских кушеток, каждая из которых имеет свое предназначение, отличается функциональностью и своими характеристиками. Важным аспектом в выборе данных изделий является повышенная износостойкость, безопасность материалов изготовление, простой, легкий уход, а также наличие функции подъема подголовника и большой срок службы.
Одним из видов этих изделий являются смотровые медицинские кушетки. Это классическая модель, которая считается неотъемлемой частью любого медицинского кабинета. Полноценный осмотр пациентов должен проводиться в соответствии с определенными правилами, при выборе подобных моделей в первую очередь необходимо изучить документации, а также сертификаты соответствие и безопасность материалов изготовления. Рассмотрим более подробно технические характеристики данных изделий: разборный каркас производится из цельносварной стальной трубы, как правило, диаметр которой составляет
25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Это сверхпрочный материал, характеризующийся устойчивостью, такие модели способны выдерживать большие и интенсивные нагрузки. Таким образом, постоянный поток пациентов никак не скажется на их эксплуатационном сроке. Надежный механизм регулировки подголовника (чаще всего имеющий два положения) обеспечивает комфортабельность и удобство при осмотре пациентов. На сегодняшний день существует большой ассортимент подобных изделий, исходя из этого индивидуально можно подобрать цвет, учитывая интерьер и внутреннюю отделку помещения. Лидером продаж являются белые и синие медицинские смотровые кушетки. Они органично будут смотреться практически в любой медицинской организации в смотровом кабинете. Угол подголовника варьируется приблизительно от 0 до 45 градусов. Это позволяет производить определенные процедуры, в том числе, узи, гастроскопии, колоноскопии и другие медицинские манипуляции.
В тоже время одним из видов медицинских кушеток являются массажные. Проведение массажа предусматривает полный релакс и расслабление пациента, исходя и этого важным критерием отбора является комфортабельность и удобство. Помимо того, необходимо определиться с обивочным материалом для этих кушеток. Отличным вариантом для обивки подобных моделей станет винилискожа. Это идеальный материал для медицинский кушеток, он обладает множеством преимуществ: износостойкость, такие модели не истираются со временем, отлично сохраняют презентабельный внешний вид, на протяжении длительного времени не подвергаются истирания и разрывам, очень прочные и надежные. Кроме того, такие модели характеризуются простым и легким уходом, в процессе медицинского осмотра пациентов данные изделия могут подвергаться физическим и механическим воздействиям, может быть пролиты медицинские лекарства или другая влага. Для тог, чтобы привести эти модели в порядок, как правило, требуется только влажные салфетки из микрофибры. Такая влажная уборка будет достаточна для того, чтобы подготовить кушетки к новому пациенту. Примечательно, что выборе массажных медицинских кушеток следует обращать внимание на рост массажиста, поскольку от удобства проведения процедуры будет зависеть качество массажа.
Отличным решением для различных мобильных и передвижных медицинских комплексов и госпиталей являются складные изделия. Они обладают небольшим весом, поэтому даже один человек сможет без труда перенести эти модели с места на место и подготовить их к приему. Складные медицинские кушетки характеризуются компактностью и мобильностью. В тоже время они не занимают много место при транспортировке их к месту назначения.
Итак, выбор медицинских кушеток должен производиться с учетом высокого качества изделий, соответствии всем предъявляемым требованиям безопасности, износостойкости и практичности. Необходимо помнить, что от выбору удобной и комфортной мебели будет зависеть хорошее выполнение медицинских процедур при осмотре пациентов.
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