Мебельное оснащение частных медицинских центров, а также государственных поликлиник в Клине имеет свои особенности. Принимая во внимание специфику использования, важно выбрать правильный материал для подобных изделий. Качественные и безопасные медицинские столы — основа интерьера подобных заведений. В нашем материале сделаем обзор самых востребованных моделей, которые ежедневно используются, определим наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества, учитывая при этом повышенные требования, предъявляемые к таким моделям.
Процедурные медицинские столы — неотъемлемая часть меблировки медкабинетов, где пациенты получают определенные медицинские услуг, при этом важно, чтобы такая мебель была удобной, а также комфортной и безопасной. В нашем каталоге продукции Вы найдете процедурные медицинские столы, выполненные из экологически чистых материалов. Каркас данных изделий производится из стали, это предельно надежный и прочный материал, благодаря своим эксплуатационным качествам, такие модели на протяжении длительного времени сохраняют свой первоначальный внешний вид и имеют большой срок службы.
Кроме того, еще одной необходимой моделью для медицинских центров и поликлиник считаются инструментальные медицинские столы. Они используются каждый день, поэтому важно, чтобы подобная мебель отличалась износостойкостью и практичностью. Такие модели также имеют металлический каркас, антибактериальная обивочная ткань отталкивает пыль и грязь, таким образом, это предельно безопасные модели, полностью соответствующие всем выдвигаемым требованиям. Практичность — основной критерий для таких моделей, при повседневном пользовании и, учитывая специфику медицинских центров и поликлиник, приходится несколько раз за день проводить уборку помещений. Данные изделия буквально в течение нескольких минут приводятся в полный порядок простыми влажными салфетками.
Неотъемлемой частью мебельного оснащения абсолютно любой поликлиники и частных центров являются складные медицинские столы. Это очень мобильные, компактные изделия, являющиеся одними из самых многофункциональных. Простой складной механизм позволяет применять их даже в небольших медицинских кабинетах. Они изготавливаются также из безопасных материалов: стальной корпус и мягкая обивка ткани, они не источают никаких посторонних запахов, поэтому рекомендованы к использованию в любых медицинских центрах, больницах и поликлиниках.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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