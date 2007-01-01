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            Товары по акции

            Медицинские столы в Россоши оптом

            от 2 790 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Россоши и Воронежской области

            Настоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
            3 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол складной для забора крови
            Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
            5 090 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол надкроватный
            Настоящее фото товара Стол процедурный для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
            2 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол процедурный для забора крови
            Настоящее фото товара Столик манипуляционный, произведённого компанией ChiedoCover
            10 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столик манипуляционный
            Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
            14 890 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол инструментальный двухполочный
            Настоящее фото товара Стол ветеринарный универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол ветеринарный универсальный
            Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол Боброва
            Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол палатный
            Настоящее фото товара Комод пеленальный Сказка, произведённого компанией ChiedoCover
            10 190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Комод пеленальный Сказка
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            Медицинские столы: безопасность и высокое качество

            Мебельное оснащение частных медицинских центров, а также государственных поликлиник в Россоши имеет свои особенности. Принимая во внимание специфику использования, важно выбрать правильный материал для подобных изделий. Качественные и безопасные медицинские столы — основа интерьера подобных заведений. В нашем материале сделаем обзор самых востребованных моделей, которые ежедневно используются, определим наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества, учитывая при этом повышенные требования, предъявляемые к таким моделям.

            Процедурные медицинские столы

            Процедурные медицинские столы — неотъемлемая часть меблировки медкабинетов, где пациенты получают определенные медицинские услуг, при этом важно, чтобы такая мебель была удобной, а также комфортной и безопасной. В нашем каталоге продукции Вы найдете процедурные медицинские столы, выполненные из экологически чистых материалов. Каркас данных изделий производится из стали, это предельно надежный и прочный материал, благодаря своим эксплуатационным качествам, такие модели на протяжении длительного времени сохраняют свой первоначальный внешний вид и имеют большой срок службы.

            Инструментальный медицинский стол

            Кроме того, еще одной необходимой моделью для медицинских центров и поликлиник считаются инструментальные медицинские столы. Они используются каждый день, поэтому важно, чтобы подобная мебель отличалась износостойкостью и практичностью. Такие модели также имеют металлический каркас, антибактериальная обивочная ткань отталкивает пыль и грязь, таким образом, это предельно безопасные модели, полностью соответствующие всем выдвигаемым требованиям. Практичность — основной критерий для таких моделей, при повседневном пользовании и, учитывая специфику медицинских центров и поликлиник, приходится несколько раз за день проводить уборку помещений. Данные изделия буквально в течение нескольких минут приводятся в полный порядок простыми влажными салфетками.

            Складной медицинский стол

            Неотъемлемой частью мебельного оснащения абсолютно любой поликлиники и частных центров являются складные медицинские столы. Это очень мобильные, компактные изделия, являющиеся одними из самых многофункциональных. Простой складной механизм позволяет применять их даже в небольших медицинских кабинетах. Они изготавливаются также из безопасных материалов: стальной корпус и мягкая обивка ткани, они не источают никаких посторонних запахов, поэтому рекомендованы к использованию в любых медицинских центрах, больницах и поликлиниках.

            Где купить медицинские столы в Россоши?

            Наша компания — это успешное сочетание грамотных и профессиональны сотрудников с инновационным, эксклюзивным оборудованием. Мы оптимизировали все наши производственные цеха, сделали отбор лучших сотрудников отдела контроля качества, это позволило свести к минимуму брак продукции. Собственное производство позволяет изготавливать мебель высокого качества, по низким ценам.

            Купить медицинские столы в Россоши просто, Вы заходите на наш официальный сайт, осуществляете выбор понравившейся Вам мебели и все. В самые короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры из отдела продаж. Они с радостью ответят на все Ваши вопросы относительно выбранной мебели, а также предоставят информацию о наличии и сроках доставки.

            Почему медицинские столы покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Россошь и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Россоши ?

              Доставка товара по Россоши осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Россоши ?

              Стоимость доставки по Россоши рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Россоши осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Россоши телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Россоши при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Россоши с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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