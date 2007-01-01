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          Товары по акции

          Медицинские стулья в Нерюнгри оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нерюнгри и Якутии

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          1 540 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-6
          Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Хокер
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул складной Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Прима
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам
          Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
          Настоящее фото товара Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам
          Настоящее фото товара Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 210 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
          Настоящее фото товара Донорский стул, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Донорский стул
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          Как выбрать хорошие медицинские стулья?

          Мебельное оснащение специализированных учреждений имеют особенности. В первую очередь необходимо тщательно изучить основные требования, которые предъявляются к выбору подобной мебели. В данном материале пойдет разговор о том, как выбрать хорошие медицинские стулья в Нерюнгри. Как в государственных учреждениях, так и в частных клиниках принцип мебельного оснащения одинаковый. Главное условие — повышенная безопасность, а также экологичность материалов производства и практичность. Разберем данные изделия более подробно.

          Металлические медицинские стулья

          Принимая во внимание особые условия, хорошим решением станут металлические медицинские стулья. Данные изделия изготавливаются из прочной стали, это материал может выдерживать самые серьезные нагрузки, рассчитан на каждодневное использование, поэтому идеально подходит для подобных учреждений. Сиденье стульев может быть разным, исходя из того, что это все-таки медицинские организации, более практичным вариантом станет кожзам. Такие модели легко убираются, для этого достаточно просто влажной салфетки и буквально несколько минут, они не накапливают пыль, грязь и болезнетворных бактерий, таким образом, полностью соответствуют предъявляемым условиям. Кроме того, они не истираются, мягкая обивка сиденья на протяжении длительного времени не теряет свой первоначальный внешний вид и не рвется. Следует отметить достаточно низкую стоимость, если Вы планируете полное оснащение медицинской клиники, то это именно то, что нужно. Они вполне уместятся даже в небольшой бюджет и станут неотъемлемой частью интерьера.

          Белые медицинские стулья

          На сегодняшний день в нашем каталоге продукции цвет стула может быть практически любым, это является одним из наших преимуществ. Безусловно, для медицинских частных центров и государственных поликлиник оптимальным станут белые медицинские стулья. Этот цвет хорошо сочетается с любым основным интерьером, поэтому помимо практичности, данные изделия хорошо дополнят практически любой сопутствующий стиль в помещении.

          Медицинские стулья с спинкой

          Помимо того, для максимального комфорта в каталоге продукции имеются медицинские стулья с спинкой. Это изящная модель, которая отличается удобством и также имеет большой срок службы. Спинка стула выполнена их прочных металлов, поэтому можно не волноваться за качество и надежность такой продукции.

          Подытожим вышесказанное, для того, чтобы выбрать хорошие медицинские стулья следует обращать внимание на экологичность и безопасность материалов изготовления, качественные и надежные модели прослужат много лет, таким образом, подобные изделия станут опорой и удачной меблировкой как частных медицинских клиник, так и государственных учреждений.

          Где купить медицинские стулья в Нерюнгри?

          Наша компания уже на протяжении многих лет производит только высококачественную мебель, которая отличается комфортабельностью и удобством. Все выпускаемые модели имеют необходимые сертификаты соответствия, в безопасности наших товаров Вы можете быть уверены. Профессиональные и опытные мастера на производстве обеспечат отличное качество сборки, а быстрая доставка по всей России и странам СНГ станет хорошим бонусом от нашей компании.

          Купить медицинские стулья в Нерюнгри можно на официальном сайте нашей компании. В каталоге продукции Вы всегда найдете необходимые аксессуары и дополнительное оборудование, у нас есть все для полного и комплексного мебельного оснащения любых помещений «под ключ». Оставьте заявку по выбранной Вами мебели и наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время.

          Почему медицинские стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нерюнгри и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нерюнгри ?

            Доставка товара по Нерюнгри осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нерюнгри ?

            Стоимость доставки по Нерюнгри рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нерюнгри осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нерюнгри телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нерюнгри при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нерюнгри с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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