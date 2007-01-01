Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Невинномысску и Ставропольскому краю
Мебельное оснащение специализированных учреждений имеют особенности. В первую очередь необходимо тщательно изучить основные требования, которые предъявляются к выбору подобной мебели. В данном материале пойдет разговор о том, как выбрать хорошие медицинские стулья в Невинномысске. Как в государственных учреждениях, так и в частных клиниках принцип мебельного оснащения одинаковый. Главное условие — повышенная безопасность, а также экологичность материалов производства и практичность. Разберем данные изделия более подробно.
Принимая во внимание особые условия, хорошим решением станут металлические медицинские стулья. Данные изделия изготавливаются из прочной стали, это материал может выдерживать самые серьезные нагрузки, рассчитан на каждодневное использование, поэтому идеально подходит для подобных учреждений. Сиденье стульев может быть разным, исходя из того, что это все-таки медицинские организации, более практичным вариантом станет кожзам. Такие модели легко убираются, для этого достаточно просто влажной салфетки и буквально несколько минут, они не накапливают пыль, грязь и болезнетворных бактерий, таким образом, полностью соответствуют предъявляемым условиям. Кроме того, они не истираются, мягкая обивка сиденья на протяжении длительного времени не теряет свой первоначальный внешний вид и не рвется. Следует отметить достаточно низкую стоимость, если Вы планируете полное оснащение медицинской клиники, то это именно то, что нужно. Они вполне уместятся даже в небольшой бюджет и станут неотъемлемой частью интерьера.
На сегодняшний день в нашем каталоге продукции цвет стула может быть практически любым, это является одним из наших преимуществ. Безусловно, для медицинских частных центров и государственных поликлиник оптимальным станут белые медицинские стулья. Этот цвет хорошо сочетается с любым основным интерьером, поэтому помимо практичности, данные изделия хорошо дополнят практически любой сопутствующий стиль в помещении.
Помимо того, для максимального комфорта в каталоге продукции имеются медицинские стулья с спинкой. Это изящная модель, которая отличается удобством и также имеет большой срок службы. Спинка стула выполнена их прочных металлов, поэтому можно не волноваться за качество и надежность такой продукции.
Подытожим вышесказанное, для того, чтобы выбрать хорошие медицинские стулья следует обращать внимание на экологичность и безопасность материалов изготовления, качественные и надежные модели прослужат много лет, таким образом, подобные изделия станут опорой и удачной меблировкой как частных медицинских клиник, так и государственных учреждений.
Наша компания уже на протяжении многих лет производит только высококачественную мебель, которая отличается комфортабельностью и удобством. Все выпускаемые модели имеют необходимые сертификаты соответствия, в безопасности наших товаров Вы можете быть уверены. Профессиональные и опытные мастера на производстве обеспечат отличное качество сборки, а быстрая доставка по всей России и странам СНГ станет хорошим бонусом от нашей компании.
Купить медицинские стулья в Невинномысске можно на официальном сайте нашей компании. В каталоге продукции Вы всегда найдете необходимые аксессуары и дополнительное оборудование, у нас есть все для полного и комплексного мебельного оснащения любых помещений «под ключ». Оставьте заявку по выбранной Вами мебели и наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Невинномысску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Невинномысску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Невинномысску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Невинномысску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня