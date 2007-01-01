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          Товары по акции

          Металлические подстолья в Вольске оптом

          от 1 130 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Вольску и Саратовской области

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное 1024
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1251 R, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное 1251 R
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое 2727
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Square, произведённого компанией ChiedoCover
          4 080 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье металлическое Square
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье металлическое 1208
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1253, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1253
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1233, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое 1233
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1269, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье металлическое 1269
          Настоящее фото товара Подстолье Квадро New Random, произведённого компанией ChiedoCover
          5 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Квадро New Random
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1742, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1742
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1033, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое 1033
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое 1010
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1238, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1238
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1223, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое 1223
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          Металлические подстолья — это качество, проверенное временем

          Рестораны и кафе — неотъемлемая часть нашей жизни, кто-то посещает такие заведения чаще, кто-то реже, но вряд ли мы откажемся от похода в какое-нибудь хорошее заведение. Сегодня в Вольске привлекательных мест общественного питания очень много, выбор большой, поэтому многие рестораторы совместно с дизайнерами делают все, чтобы обеспечить в своем заведении полную посадку и большой посетительский спрос. В данном материале поговорим о качественном металлическом подстолье.

          На что обращать внимание при выборе металлического подстолье

          Итак, начать выбор необходимо с изучения и анализа основного стилистического направления в ресторане или кафе. В настоящее время являются актуальными универсальные металлические подстолья. Эти модели прекрасно гармонируют со многими стилями, дополняют их, и считаются прекрасной основой для мебельного оснащения в любом заведении. Далее постараемся разобрать основные критерии выбора таких изделий.

          Характеристики хорошего металлического подстолья

          Следует отметить, что такие модели активно применяются в различных кафе и ресторанах, они очень компактные, поэтому отлично вписываются не только в интерьер больших помещений, но и в уютные небольшие заведения, где не так много полезной площади. Согласно мнениям рестораторов, рекомендуется выбирать надежные металлические подстолья, которые благодаря высокому качеству изготовления будут на протяжении длительного времени сохранять свои свойства и справляться с основными функциями. Хорошие изделия отличает выбор правильного материала изготовления. Прежде всего нужно отдавать предпочтение высококачественному металлу, который обладает несколькими преимуществами, такими как: повышенная износостойкость, простой и легкий уход, устойчивость к переменам температурного режима, а также прочность и удачное сочетание с другими материалами изготовления.

          Красивые металлические подстолья можно изготовить по индивидуальному заказу, с учетом всех требований и пожеланий заказчика. На сегодняшний день такие изделия можно встретить в ресторанах и кафе самых различных стилистических направлений.

          Итак, при правильном выборе качественные модели смогут выдерживать значительные нагрузки даже при повседневном пользовании. Современные металлические подстолья отличают лаконичность и простота конструкции, это гарантирует долговечность. В стремлении удивить и привлечь внимание посетителей, владельцы заведений используют уникальные и неповторимые дизайны этих изделий, что, несомненно, сказывается на формировании общего впечатления от интерьера.

          Где купить металлические подстолья в Вольске?

          Компания ChiedoCover имеет богатый опыт производства банкетной мебели и текстиля на рынке HoReCa. За время существования компании, с 2007 года мы произвели комплексное оснащение мебелью ресторанов, кафе и гостиниц в самых разных стилистических направлениях. Каталог продукции нашей компании представлен моделями, которые подходят под любой вкус и цвет. Если Вы долгое время не могли найти что-то оригинальное и неповторимое на рынке мебели, то у нас на сайте Вы обязательно это сделаете.

          Купить металлические подстолья в Вольске можно у нас на сайте. Здесь Вас ждет удобный интерфейс, свежие новости, акции и скидки. Закажите у нас мебель и Вы точно останетесь довольны качеством исполнения, а также современным, европейским дизайном и долговечностью нашей продукции.

          Почему металлические подстолья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Вольск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Вольску ?

            Доставка товара по Вольску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Вольску ?

            Стоимость доставки по Вольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Вольску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Вольску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Вольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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