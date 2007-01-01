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          Товары по акции

          Мини бары для гостиниц в Асбесте оптом

          от 10 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Асбесту и Свердловской области

          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRD49, произведённого компанией ChiedoCover
          11 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильник мини-бар Eqta BRD49
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRG49, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Eqta BRG49
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Бирюса 8, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильный шкаф Бирюса 8
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Gastrorag BCWH-68, произведённого компанией ChiedoCover
          16 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини-бар Gastrorag BCWH-68
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-90S, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-90S
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145, произведённого компанией ChiedoCover
          19 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-30B, произведённого компанией ChiedoCover
          20 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Минибар Cold Vine AC-30B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145S, произведённого компанией ChiedoCover
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145S
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-30BG, произведённого компанией ChiedoCover
          20 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Минибар Cold Vine AC-30BG
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-40B, произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Минибар Cold Vine AC-40B
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-40BG, произведённого компанией ChiedoCover
          22 650 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Минибар Cold Vine AC-40BG
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф МариХолодМаш ШХСн 0.06С, произведённого компанией ChiedoCover
          23 450 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильный шкаф МариХолодМаш ШХСн 0.06С
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          Мини бары для гостиниц — стандарт для заведений категории 4 звезды и выше

          Над имиджем гостиницы работает целая команда профессионалов: мониторинг рынка, а также самые различные промо акции и маркетинговые исследования — все это способствует успешному бизнесу. По мнению многих рестораторов, сегодняшний клиент отличается тем, что больше обращает внимание на элементы интерьера и детали. Они в совокупности с ценовой политикой образуют мнение о заведении.

          Мини бары для гостиниц — это золотой стандарт в гостиничном бизнесе категории четыре звезды и выше. Рекомендуется в гостиницах и отелях производить выбор мини баров в зависимости от класса и уровня номера, для более дорогих номеров принято использовать холодильные устройства, обладающие большим объемом, а также различными дополнительными опциями и принципами охлаждения. Классические и традиционные размеры мини баров таковы: высота не выше 60 см, ширина 45 -50 см, глубина не более 50 см, температурный режим от +4 до +12, внутренний объем примерно 30-60 л. Одним из хитов продаж являются мини бары объемом 30 - 40 л. Это объясняется тем, что в этот объем входит стандартный набор напитков и холодных закусок для того, чтобы перекусить.

          Мини бары могут оборудоваться замками — это дополнительная опция, которая позволяет закрывать содержимое в холодильнике. Некоторые модели оснащаются подсветкой внутри мини бара, помимо эстетической составляющей, это удобно в темноте в ночное время суток. Хорошим решением станет использование мини баров в гостиничных номерах, дверь которых выполнена из стекла. Это значительно увеличивает привлекательность таких номеров, видно содержимое холодильника и постояльцам предлагается весь набор продуктов и напитков, которые есть в холодильном устройстве.

          Итак, мини бары для гостиниц — необходимый предмет в гостиничном номере. Предлагая такие модели постояльцам в качестве дополнительной опции Вы поспособствуете созданию приятного образа и положительного отзыва о Вашем заведении.

          Где купить мини бары для гостиниц в Асбесте и Свердловской области?

          Компания ChiedoCover образована в 2007 году, за это время мы полностью обновили производственную базу, закупаем материалы только у ведущих мировых поставщиков. Каталог наших товаров постоянно обновляется, мы делаем упор на высокое качество, европейский дизайн и длительный срок эксплуатации.

          Купить мини бары для гостиниц в Асбесте Вы можете на сайте нашей компании. Мы подготовили для Вас удобный интерфейс. На сайте Вы можете найти актуальные новости, а а также аксессуары и дополнительное оборудование к сегменту HoReCa. Сделать заказ можно у наших менеджеров, для этого Вам необходимо связаться с ними любым удобным для Вас способом.

          Почему мини бары для гостиниц покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Асбест и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Асбесту ?

            Доставка товара по Асбесту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Асбесту ?

            Стоимость доставки по Асбесту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Асбесту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Асбесту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Асбесте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Асбесту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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