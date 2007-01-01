Над имиджем гостиницы работает целая команда профессионалов: мониторинг рынка, а также самые различные промо акции и маркетинговые исследования — все это способствует успешному бизнесу. По мнению многих рестораторов, сегодняшний клиент отличается тем, что больше обращает внимание на элементы интерьера и детали. Они в совокупности с ценовой политикой образуют мнение о заведении.
Мини бары для гостиниц — это золотой стандарт в гостиничном бизнесе категории четыре звезды и выше. Рекомендуется в гостиницах и отелях производить выбор мини баров в зависимости от класса и уровня номера, для более дорогих номеров принято использовать холодильные устройства, обладающие большим объемом, а также различными дополнительными опциями и принципами охлаждения. Классические и традиционные размеры мини баров таковы: высота не выше 60 см, ширина 45 -50 см, глубина не более 50 см, температурный режим от +4 до +12, внутренний объем примерно 30-60 л. Одним из хитов продаж являются мини бары объемом 30 - 40 л. Это объясняется тем, что в этот объем входит стандартный набор напитков и холодных закусок для того, чтобы перекусить.
Мини бары могут оборудоваться замками — это дополнительная опция, которая позволяет закрывать содержимое в холодильнике. Некоторые модели оснащаются подсветкой внутри мини бара, помимо эстетической составляющей, это удобно в темноте в ночное время суток. Хорошим решением станет использование мини баров в гостиничных номерах, дверь которых выполнена из стекла. Это значительно увеличивает привлекательность таких номеров, видно содержимое холодильника и постояльцам предлагается весь набор продуктов и напитков, которые есть в холодильном устройстве.
Итак, мини бары для гостиниц — необходимый предмет в гостиничном номере. Предлагая такие модели постояльцам в качестве дополнительной опции Вы поспособствуете созданию приятного образа и положительного отзыва о Вашем заведении.
Компания ChiedoCover образована в 2007 году, за это время мы полностью обновили производственную базу, закупаем материалы только у ведущих мировых поставщиков. Каталог наших товаров постоянно обновляется, мы делаем упор на высокое качество, европейский дизайн и длительный срок эксплуатации.
Купить мини бары для гостиниц в Крымске Вы можете на сайте нашей компании. Мы подготовили для Вас удобный интерфейс. На сайте Вы можете найти актуальные новости, а а также аксессуары и дополнительное оборудование к сегменту HoReCa. Сделать заказ можно у наших менеджеров, для этого Вам необходимо связаться с ними любым удобным для Вас способом.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Крымску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Крымску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Крымску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Крымску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня