Функциональность мебели, которую планируют использовать в ресторанном и гостиничном бизнесе в Дагестане имеет огромное значение. Исходя из базовых потребностей среднестатистического посетителя мы можем определить круг основных задач, которые необходимо решить для успешной работы практически любого ресторана или кафе.
Модульные диваны в Каспийске обладают рядом преимуществ:
Обивочная ткань модульных диванов выбирается с учетом финансовых возможностей, условий эксплуатации, а также эстетических и вкусовых предпочтений. Интересно, что модульные диваны, как правило, не имеют рисунка. Это объясняется спецификой сферы применения таких диванов.
Модульные диваны великолепно сочетаются с такими стилями как: хай-тек, лофт и минимализм. Для минимализма главной отличительной чертой является четкость, свобода и легкость. Несмотря на такую простоту, этот ультрасовременный стиль на сегодняшний день считается один из самых востребованных. Кто-то утверждает, что этот стиль лишен тепла и уюта, в нем нет души, однако наоборот свобода от суеты, минимальное количество отвлекающих предметов помогает отрешиться от насущных проблем и замечательно провести вечер в заведении такого стиля. Таким образом, модульные диваны станут хорошим помощником в реализации и моделировании эстетики простоты и свободы.
Предприятие ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели и текстиля как на территории Российской Федерации, так и стран СНГ. Наша продукция изготавливается на ультрасовременной материально-технической базе. Особенностью нашей продукции является исключительный контроль на каждом этапе производства, что выступает гарантом качества и надежности товаров.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Каспийску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Каспийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Каспийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Каспийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня