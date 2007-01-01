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Функциональность мебели, которую планируют использовать в ресторанном и гостиничном бизнесе в Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг имеет огромное значение. Исходя из базовых потребностей среднестатистического посетителя мы можем определить круг основных задач, которые необходимо решить для успешной работы практически любого ресторана или кафе.
Модульные диваны в Ханты-Мансийске обладают рядом преимуществ:
Обивочная ткань модульных диванов выбирается с учетом финансовых возможностей, условий эксплуатации, а также эстетических и вкусовых предпочтений. Интересно, что модульные диваны, как правило, не имеют рисунка. Это объясняется спецификой сферы применения таких диванов.
Модульные диваны великолепно сочетаются с такими стилями как: хай-тек, лофт и минимализм. Для минимализма главной отличительной чертой является четкость, свобода и легкость. Несмотря на такую простоту, этот ультрасовременный стиль на сегодняшний день считается один из самых востребованных. Кто-то утверждает, что этот стиль лишен тепла и уюта, в нем нет души, однако наоборот свобода от суеты, минимальное количество отвлекающих предметов помогает отрешиться от насущных проблем и замечательно провести вечер в заведении такого стиля. Таким образом, модульные диваны станут хорошим помощником в реализации и моделировании эстетики простоты и свободы.
Предприятие ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели и текстиля как на территории Российской Федерации, так и стран СНГ. Наша продукция изготавливается на ультрасовременной материально-технической базе. Особенностью нашей продукции является исключительный контроль на каждом этапе производства, что выступает гарантом качества и надежности товаров.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня