Модульные диваны в Шахтёрске оптом

от 14 290 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Модульный диван Солярис, произведённого компанией ChiedoCover
86 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Модульный диван Солярис
Настоящее фото товара Модульный диван Фри №2, произведённого компанией ChiedoCover
109 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Модульный диван Фри №2
Настоящее фото товара Диван модульный с наклонной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
62 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван модульный с наклонной спинкой
Настоящее фото товара Диван прямой Washington, произведённого компанией ChiedoCover
125 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван прямой Washington
Настоящее фото товара Диванный модуль Баклер, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диванный модуль Баклер
Настоящее фото товара Диванный модуль Кельт, произведённого компанией ChiedoCover
46 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диванный модуль Кельт
Настоящее фото товара Диванный модуль Ортман, произведённого компанией ChiedoCover
29 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диванный модуль Ортман
Настоящее фото товара Модульный диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
48 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Модульный диван Peterhof
Настоящее фото товара Диван модульный угловой Flat, произведённого компанией ChiedoCover
98 780 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван модульный угловой Flat
Настоящее фото товара Диван модульный Flat, произведённого компанией ChiedoCover
67 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван модульный Flat
Настоящее фото товара Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента, произведённого компанией ChiedoCover
67 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента
Настоящее фото товара Диван модульный Angle, произведённого компанией ChiedoCover
57 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван модульный Angle
Настоящее фото товара Модульная мебель Бруклин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
35 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Модульная мебель Бруклин Премиум
Настоящее фото товара Модульный диван Марта, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Модульный диван Марта
Настоящее фото товара Диван Мальта №3, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Мальта №3
Настоящее фото товара Модульный диван Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
85 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Модульный диван Мадрид
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Модульные диваны — универсальные элементы интерьера на рынке HoReCa

Функциональность мебели, которую планируют использовать в ресторанном и гостиничном бизнесе в Сахалинской области имеет огромное значение. Исходя из базовых потребностей среднестатистического посетителя мы можем определить круг основных задач, которые необходимо решить для успешной работы практически любого ресторана или кафе.

Модульные диваны в Шахтёрске обладают рядом преимуществ:

  • эргономичность и компактность (такие диваны очень мобильны, их легко можно переставлять с места на место, тем самым видоизменяя облик заведения или для подчеркивания особенности планировки помещения).
  • вместимость (в зависимости от модели дивана можно рассадить от двух, четырех, шести и восьми человек)
  • изысканность формы модели (каждая модель отличается своим дизайном, размером, видом, благодаря чему можно остановить выбор именно на той модели, которая наиболее удачно и гармонично будет смотреться в вашем заведении).

Обивочная ткань модульных диванов выбирается с учетом финансовых возможностей, условий эксплуатации, а также эстетических и вкусовых предпочтений. Интересно, что модульные диваны, как правило, не имеют рисунка. Это объясняется спецификой сферы применения таких диванов.

Модульные диваны великолепно сочетаются с такими стилями как: хай-тек, лофт и минимализм. Для минимализма главной отличительной чертой является четкость, свобода и легкость. Несмотря на такую простоту, этот ультрасовременный стиль на сегодняшний день считается один из самых востребованных. Кто-то утверждает, что этот стиль лишен тепла и уюта, в нем нет души, однако наоборот свобода от суеты, минимальное количество отвлекающих предметов помогает отрешиться от насущных проблем и замечательно провести вечер в заведении такого стиля. Таким образом, модульные диваны станут хорошим помощником в реализации и моделировании эстетики простоты и свободы.

Где купить модульные диваны в Шахтёрске?

Предприятие ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели и текстиля как на территории Российской Федерации, так и стран СНГ. Наша продукция изготавливается на ультрасовременной материально-технической базе. Особенностью нашей продукции является исключительный контроль на каждом этапе производства, что выступает гарантом качества и надежности товаров.

Купить модульные диваны в Шахтёрске можно на нашем сайте. Обратите внимание на освещение, аксессуары и дополнительное оборудование в сфере HoReCa. Вы можете связаться с нашими менеджерами напрямую по контактным телефонам или оставить заявку на обратный звонок.

Почему модульные диваны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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