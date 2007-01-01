При ежедневном использовании мягкой мебели, столов и аксессуаров в Сахалинской области важнейшей характеристикой является практичность в уходе и длительный эксплуатационный срок. Исходя из этого, чтобы продлить срок службы столов в гостиницах, ресторанах или кафе отлично применяются мулетоны.
Мулетон — двухслойная ткань, главным преимуществом которой является водонепроницаемость. Производственные характеристики данной ткани следующие: верхний слой ткани состоит из трикотажа, нижний слой из влагостойких полиэтиленовых мембран и под воздействием термической обработки происходит скрепление двух слоев. Таким образом, достигается удачное сочетание верхнего слоя: мулетон обладает прекрасными эстетическими и тактильными характеристиками. При проведении банкетов, корпоративов, юбилеев, а также дня рождения компании и других праздничных мероприятий мулетоны превосходно будут смотреться на столах в интерьере практически любого стиля, как классических, так и Лофт, хай-тек. Как правило, при заказах мулетонов предпочтение отдается белым классическим цветам, однако в стиле авангард вполне уместны будут мулетоны красного или желтого цвета. Это создаст свою уникальную атмосферу и незабываемый колорит от посещения заведения.
Преимущества мулетона:
Мулетоны очень не прихотливы в уходе, легко поддаются стирке и при правильном использовании продлят срок службы Вашей мебели.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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