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            Товары по акции

            Мягкие кресла в Бишкеке оптом

            от 7 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бишкеку и Киргизии

            Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
            9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кресло B01
            Настоящее фото товара Кресло B03, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло B03
            Настоящее фото товара Мини - Кресло МК07, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Мини - Кресло МК07
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Африкан, произведённого компанией ChiedoCover
            8 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло - качалка Африкан
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Кутюр, произведённого компанией ChiedoCover
            9 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло - качалка Кутюр
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Сенс, произведённого компанией ChiedoCover
            8 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло - качалка Сенс
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Плей, произведённого компанией ChiedoCover
            9 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло - качалка Плей
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Файн, произведённого компанией ChiedoCover
            9 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло - качалка Файн
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Лейбл, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло - качалка Лейбл
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Банни, произведённого компанией ChiedoCover
            10 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло - качалка Банни
            Настоящее фото товара Кресло - качалка Ромб, произведённого компанией ChiedoCover
            10 090 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло - качалка Ромб
            Настоящее фото товара Кресло - глайдер Силкшайн, произведённого компанией ChiedoCover
            12 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло - глайдер Силкшайн
            Настоящее фото товара Кресло - глайдер Данхилл, произведённого компанией ChiedoCover
            17 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Кресло - глайдер Данхилл
            Настоящее фото товара Кресло - глайдер Тревел, произведённого компанией ChiedoCover
            16 190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло - глайдер Тревел
            Настоящее фото товара Кресло - глайдер Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
            12 590 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло - глайдер Прованс
            Настоящее фото товара Кресло Сиенна, произведённого компанией ChiedoCover
            12 900 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло Сиенна
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            Мягкие кресла – идеальное решения для индустрии HoReCa

            Специфика деятельности гостинично-ресторанного бизнеса в Бишкеке сосредоточена на том, чтобы выделится и привлечь внимание гостей и посетителей заведений. Поэтому правильный выбор мягких кресел для сферы HoReCa — это основа и фундамент работы любого ресторана, а также кафе или гостиницы. Рынок современных кресел представлен различными формами, видами и материалом изготовления.

            Для заведения, работающего в классическом стиле станет интересным дизайн и интерьер, выполненный в классическом черном или белом цвете. Черные кресла являются наиболее практичным и в уходе неприхотливым цветом материала исполнения, поскольку ежедневный прием посетителей подразумевает различные потертости, царапины и т. п. Для того, чтобы мягкие кресла не теряли свой внешний вид черный цвет оптимально впишется в любой интерьер. Безопасность качества материала из которого изготовляются мягкие кресла также является одной из приоритетных целей: материалы не издают неприятный запах и не помешают комфортному времяпрепровождению в кафе или ресторане.

            Кроме того, неожиданным и любопытным решением станет выбор кресла «Байрон» или «Банкир» в красном цвете. Это классический стул — трон, который подчеркнет стиль, сделает центром внимания и выделит Ваш интерьер в остальной цветовой гамме.

            Выполненные в лофт стиле кресла-качалки — решение для тех, кто ищет что-то индивидуальное, непохожее и особенное. Они больше подходят для лаунж зон кафе или ресторанов, может быть, интересны для летних террас. Наличие такого кресла, несомненно, удивит гостей вашего заведения. В тоже время, для зоны отдыха модель мягкого кресла «Аруна лимон» или «Аруна красное» восхитит не только своим внешним видом, но и редким дизайном. Это органично впишется в лофт кафе или рестораны, где желание и потребность выделится стилистикой заведения является основной. Такое кресло — качалка не только станет местом сбора гостей, но и возможность сфотографироваться в таком кресле также является его отличительной особенностью.

            Где купить мягкие кресла в Киргизии?

            Год основания нашей компании - 2007. Более чем за 13 лет существования предприятие — производитель мебели и текстиля ChiedoCover выработала свою модель сотрудничества с клиентом. Мы делаем упор на компетентность сотрудников, важность каждой детали производства, а также высокое качество выпускаемой продукции и долговечность в эксплуатации. Четыре мощных производственных площадки позволяет принимать оптовые заказы и выполнять их в самые короткие сроки.

            Купить мягкие кресла в Бишкеке Вы можете на нашем официальном сайте. Наглядный, яркий и удобный по поиску сайт не отнимет драгоценное Ваше время. Наша компания работает со всеми транспортными компаниями, поэтому для Вашего удобства мы организуем доставку в любой город России и ближнего зарубежья.

            Почему мягкие кресла покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Бишкек и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Бишкеку ?

              Доставка товара по Бишкеку осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бишкеку ?

              Стоимость доставки по Бишкеку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Бишкеку осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бишкеку телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Бишкеке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Бишкеку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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