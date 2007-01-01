Специфика деятельности гостинично-ресторанного бизнеса в Магадане сосредоточена на том, чтобы выделится и привлечь внимание гостей и посетителей заведений. Поэтому правильный выбор мягких кресел для сферы HoReCa — это основа и фундамент работы любого ресторана, а также кафе или гостиницы. Рынок современных кресел представлен различными формами, видами и материалом изготовления.
Для заведения, работающего в классическом стиле станет интересным дизайн и интерьер, выполненный в классическом черном или белом цвете. Черные кресла являются наиболее практичным и в уходе неприхотливым цветом материала исполнения, поскольку ежедневный прием посетителей подразумевает различные потертости, царапины и т. п. Для того, чтобы мягкие кресла не теряли свой внешний вид черный цвет оптимально впишется в любой интерьер. Безопасность качества материала из которого изготовляются мягкие кресла также является одной из приоритетных целей: материалы не издают неприятный запах и не помешают комфортному времяпрепровождению в кафе или ресторане.
Кроме того, неожиданным и любопытным решением станет выбор кресла «Байрон» или «Банкир» в красном цвете. Это классический стул — трон, который подчеркнет стиль, сделает центром внимания и выделит Ваш интерьер в остальной цветовой гамме.
Выполненные в лофт стиле кресла-качалки — решение для тех, кто ищет что-то индивидуальное, непохожее и особенное. Они больше подходят для лаунж зон кафе или ресторанов, может быть, интересны для летних террас. Наличие такого кресла, несомненно, удивит гостей вашего заведения. В тоже время, для зоны отдыха модель мягкого кресла «Аруна лимон» или «Аруна красное» восхитит не только своим внешним видом, но и редким дизайном. Это органично впишется в лофт кафе или рестораны, где желание и потребность выделится стилистикой заведения является основной. Такое кресло — качалка не только станет местом сбора гостей, но и возможность сфотографироваться в таком кресле также является его отличительной особенностью.
Год основания нашей компании - 2007. Более чем за 13 лет существования предприятие — производитель мебели и текстиля ChiedoCover выработала свою модель сотрудничества с клиентом. Мы делаем упор на компетентность сотрудников, важность каждой детали производства, а также высокое качество выпускаемой продукции и долговечность в эксплуатации. Четыре мощных производственных площадки позволяет принимать оптовые заказы и выполнять их в самые короткие сроки.
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Доставка товара по Магадану осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Магадану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Магадану осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магадану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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