Мягкие кресла в Тайшете оптом

от 50 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Khaaha, произведённого компанией ChiedoCover
55 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло с электрическим реклайнером Khaaha
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Lavakka, произведённого компанией ChiedoCover
97 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло с электрическим реклайнером Lavakka
Настоящее фото товара Массажное кресло с подставкой для ног Laivy, произведённого компанией ChiedoCover
137 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Массажное кресло с подставкой для ног Laivy
Настоящее фото товара Кресло Дуглас кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
50 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Дуглас кофейный
Настоящее фото товара Кресло Дуглас серый, произведённого компанией ChiedoCover
50 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Дуглас серый
Настоящее фото товара Кресло Дэнали Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
62 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Дэнали Коричневый
Настоящее фото товара Кресло Дэнали Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
62 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Дэнали Слоновая кость
Настоящее фото товара Кресло Кларк Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
56 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Кларк Темно-серый
Настоящее фото товара Кресло Миллер Темно коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
61 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Миллер Темно коричневый
Настоящее фото товара Кресло Миллер ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
61 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Миллер ткань коричневый
Настоящее фото товара Кресло Миллер Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
61 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Миллер Бежевый
Настоящее фото товара Кресло Egg, синий кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
79 090 ₽
4.2
Кресло Egg, синий кашемир
Настоящее фото товара Кресло Egg, королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
79 090 ₽
4.6
Кресло Egg, королевский синий
Настоящее фото товара Кресло Egg, сиреневое, произведённого компанией ChiedoCover
79 090 ₽
4.9
Кресло Egg, сиреневое
Настоящее фото товара Кресло Egg, черный кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
79 090 ₽
4.2
Кресло Egg, черный кашемир
Настоящее фото товара Кресло Egg, черное, произведённого компанией ChiedoCover
79 090 ₽
4.6
Кресло Egg, черное
Смотреть все

Мягкие кресла – идеальное решения для индустрии HoReCa

Специфика деятельности гостинично-ресторанного бизнеса в Тайшете сосредоточена на том, чтобы выделится и привлечь внимание гостей и посетителей заведений. Поэтому правильный выбор мягких кресел для сферы HoReCa — это основа и фундамент работы любого ресторана, а также кафе или гостиницы. Рынок современных кресел представлен различными формами, видами и материалом изготовления.

Для заведения, работающего в классическом стиле станет интересным дизайн и интерьер, выполненный в классическом черном или белом цвете. Черные кресла являются наиболее практичным и в уходе неприхотливым цветом материала исполнения, поскольку ежедневный прием посетителей подразумевает различные потертости, царапины и т. п. Для того, чтобы мягкие кресла не теряли свой внешний вид черный цвет оптимально впишется в любой интерьер. Безопасность качества материала из которого изготовляются мягкие кресла также является одной из приоритетных целей: материалы не издают неприятный запах и не помешают комфортному времяпрепровождению в кафе или ресторане.

Кроме того, неожиданным и любопытным решением станет выбор кресла «Байрон» или «Банкир» в красном цвете. Это классический стул — трон, который подчеркнет стиль, сделает центром внимания и выделит Ваш интерьер в остальной цветовой гамме.

Выполненные в лофт стиле кресла-качалки — решение для тех, кто ищет что-то индивидуальное, непохожее и особенное. Они больше подходят для лаунж зон кафе или ресторанов, может быть, интересны для летних террас. Наличие такого кресла, несомненно, удивит гостей вашего заведения. В тоже время, для зоны отдыха модель мягкого кресла «Аруна лимон» или «Аруна красное» восхитит не только своим внешним видом, но и редким дизайном. Это органично впишется в лофт кафе или рестораны, где желание и потребность выделится стилистикой заведения является основной. Такое кресло — качалка не только станет местом сбора гостей, но и возможность сфотографироваться в таком кресле также является его отличительной особенностью.

Где купить мягкие кресла в Иркутской области?

Год основания нашей компании - 2007. Более чем за 13 лет существования предприятие — производитель мебели и текстиля ChiedoCover выработала свою модель сотрудничества с клиентом. Мы делаем упор на компетентность сотрудников, важность каждой детали производства, а также высокое качество выпускаемой продукции и долговечность в эксплуатации. Четыре мощных производственных площадки позволяет принимать оптовые заказы и выполнять их в самые короткие сроки.

Купить мягкие кресла в Тайшете Вы можете на нашем официальном сайте. Наглядный, яркий и удобный по поиску сайт не отнимет драгоценное Ваше время. Наша компания работает со всеми транспортными компаниями, поэтому для Вашего удобства мы организуем доставку в любой город России и ближнего зарубежья.

Почему мягкие кресла покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют