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          Товары по акции

          Мягкие пуфы в Балашове оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балашову и Саратовской области

          Настоящее фото товара Пуфик Амбер голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуфик Амбер голубой
          Настоящее фото товара Пуфик Сламбер голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуфик Сламбер голубой
          Настоящее фото товара Пуф Азимут Liberica бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Азимут Liberica бук
          Настоящее фото товара Пуф Азимут Fancy бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Азимут Fancy бук
          Настоящее фото товара Пуф Азимут Civic Grafit бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Азимут Civic Grafit бук
          Настоящее фото товара Пуф экокожа, D330, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф экокожа, D330
          Настоящее фото товара Пуф Эдж, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Эдж
          Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд березовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Буф Вуд березовый
          Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Буф Вуд дуб
          Настоящее фото товара Пуф Рабат леопард, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Рабат леопард
          Настоящее фото товара Пуф Салават голубой круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Салават голубой круглый
          Настоящее фото товара Пуф Салаир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Салаир
          Настоящее фото товара Пуф Салинас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Салинас
          Настоящее фото товара Пуф Салават голубой , произведённого компанией ChiedoCover
          5 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Салават голубой
          Настоящее фото товара Пуф Салават розовый малый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Салават розовый малый
          Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          4 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф Бабл, серый велюр
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          Как правильно выбрать мягкие пуфы?

          Мебель во все времена искусно преображает любой интерьер помещения, для того, чтобы правильно провести меблировку следует учитывать определенные особенности. Мягкие пуфы считаются актуальными на протяжении многих лет. Как правильно выбрать мягкие пуфы в Балашове? Сегодня многие мебельные магазины предлагают различные дизайны и фасоны. Востребованность этой мебели обусловлена несколькими причинами: необычная форма поражает взгляд и вызывает пристальное внимание, повышенная комфортабельность располагает к максимальному релаксу, а относительно небольшая стоимость положительно сказывается на распространенности и доступности данных изделий.

          Мягкие пуфы-мешки — идеальны для квартиры

          Данные изделия отличаются формой, размерами, а также материалом производства и техническими характеристиками. Мягкие пуфы-мешки способны приобретать черты и форму человеческого тела — так ощущается приятный комфорт и удобство. Они отлично подходят для проведения досуга, в какой бы позе не находился человек, тело получит максимальное расслабление. Практически любой пуф имеет два чехла, внешний и внутренний. Функция первого — формирование презентабельного и привлекательного внешнего вида, второй отвечает за мягкость и удобство в эксплуатации. Такие модели очень мягкие и при сидении на нем человеческое тело полностью расслабляется, позвоночник находится в комфортном положении. Таким образом, можно легко проводить время, работая на ноутбуке, либо читать книгу, перекусывать или просто общаться по телефону или с друзьями.

          Кроме того, еще одним преимуществом мягких пуфов является универсальный внешний вид — они органично вписываются в любой современный стиль и интерьер. Если правильно выбрать цвет, то эти изделия добавят что-то новое в привычный образ гостиной, кухни или комнаты. Легки вес способствует быстрому и простому перемещению по всей квартире, так что не составит никакого труда перенести их с места на место.

          Мягкие пуфы для прихожих: особенности и правила выбора

          Прихожая считается одним из самых проходных мест в любом доме, все домашние и приходящие гости будут приятно удивлены такому предмету мебели. Их можно использовать в качестве стула для того, чтобы снимать или надевать обувь, модный и современный дизайн предоставит возможность выбора, самые популярные стилевые направления удачно сочетаются с мягкими пуфами. Это очень практичная мебель в использовании, материалом производства выступает кожзам. Он характеризуется неприхотливостью в уходе, а также не накапливает пыль и грязь. Для того, чтобы привести его в полный порядок необходимо просто протереть влажной салфеткой, таким образом, эти модели не требуют какого-то дополнительного ухода. Современные изделия изготавливаются из высококачественных материалов, поэтому можно быть уверенными в их безопасности, они не вызывают никаких кожных аллергических реакций, а также не источают неприятных запахов, таким образом, будут очень комфортабельны в эксплуатации. Они очень износостойки, поэтому рассчитаны на каждодневное пользование, с легкостью выдерживают серьезные и интенсивные нагрузки, а также физическое и механическое воздействие. Им не страшны различные удары ногами, царапины и зацепы — они на протяжении длительного времени сохранят свой первоначальный внешний вид, а при бережном отношении и уходе смогут прослужить много лет.

          Мягкий пуф диван — хорошее решение для комнаты отдыха

          Данные изделия широко распространены и применяются не только дома, за счет своей многофункциональности они также используются в различных комнатах отдыха в торгово-развлекательных центрах. Как правило, мягкие пуфы — излюбленное место для детей и их родителей, они идеально подходят для проведения своего досуга. Мягкая основа, повышенный комфорт — такие модели принесут только положительные эмоции, помогут расслабиться и отдохнуть от насыщенной рабочей недели и других домашних дел. Одним из хитов продаж считаются белый, бежевый и черный. В комнате отдыха также уместны яркие расцветки. В каталоге продукции доступен богатый выбор, поэтому можно выбрать наиболее подходящий вариант, с учетом индивидуальных предпочтений и стилевых особенностей в интерьере.

          Итак, мягкие пуфы — универсальная мебель, которая отлично дополнит практически любой стиль в квартире или частном доме. Кроме того, такие модели успешно используются в других сферах деятельности, в частности, комнатах отдыха и офисных посещениях для отдыха сотрудников.

          Где купить мягкие пуфы в Балашове?

          Наша компания — один из лидеров на российском мебельном рынке по производству банкетных столов и стульев. Одним из ведущих направлений считается изготовление мягкой мебели, на сегодняшний день компания ChiedoCover принимает заказы по изготовлению столов и стульев и другой мебели любой сложности. Большой опыт, команда профессионалов, стремление развиваться и производить мебель, которая упрощает жизнь — одно из преимуществ компании. Несмотря на то, что производство располагается в Кировской области, доставка продукции осуществляется в любой регион России. ChiedoCover отличает высокое качество сборки, современный, актуальный и европейский стиль мебели, здесь Вы найдете все необходимое для полного и комплексного оснащения любого помещения.

          Купить мягкие пуфы в Балашове довольно просто, для этого следует перейти по ссылке на официальный сайт компании. После того, как Вы сделали выбор с Вами свяжутся наши компетентные менеджеры, которые расскажут о технических характеристиках выбранной Вами мебели, а также достоинствах и недостатках. Мебель от ChiedoCover – это гарантия качества, повышенный комфорт и долговечность. Следите за актуальными акциями и скидками, а также читайте новости нашей компании в популярных мессенджерах и социальных сетях.

          Почему мягкие пуфы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балашова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балашову ?

            Доставка товара по Балашову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балашову ?

            Стоимость доставки по Балашову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балашову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балашову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балашове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балашову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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