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          Товары по акции

          Мягкие стулья в Кунгуре оптом

          от 2 430 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кунгуру и Пермскому краю

          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Диана, вельвет сиреневый
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Диана, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-39%
          5 990 ₽9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Диана, вельвет мятный
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Диана, вельвет бордовый
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Диана, вельвет бежевый
          Настоящее фото товара Стул Мелисса серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Мелисса серо-голубой
          Настоящее фото товара Стул Мелисса мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мелисса мятный
          Настоящее фото товара Стул Мелисса синий, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мелисса синий
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Пенелопа серый + розовый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа зеленый + коричневый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа синий + желтый
          Настоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
          Настоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Карнавал сиреневое + синее
          Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          19 990 ₽32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Манго, вельвет, мятное
          Настоящее фото товара Стул Камо М/ПР, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Камо М/ПР
          Настоящее фото товара Стул Камо М/ЕМС, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Камо М/ЕМС
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          Почему стоит выбрать мягкие стулья?

          Первое впечатление гостей задает комфортабельная обстановка зала. Чтобы посетителям захотелось остаться в заведении важно продумать каждую деталь интерьера. Особое внимание дизайнеры уделяют выбору мебели. Для ресторанов и кафе высокого уровня рекомендуется сделать выбор в пользу мягких стульев или кресел.

          В отличии от обычной мебели, стулья для кафе подвергаются гораздо большей нагрузке при эксплуатации, ведь большинство заведений работает и по 20 часов в сутки, имея при этом постоянный наплыв клиентов. Чтобы мебель прослужила долго, необходимо при выборе учитывать множество нюансов – формат кафе, примерный темперамент посетителей, общую концепцию дизайна.

          Параметры, на которые стоит опираться при покупке:

          1. Глубина сидения должна быть 400-450 мм.
          2. В качестве обивки лучше использовать износостойкие грубые ткани, типа жаккард, габардин или экокожу.
          3. Оптимальной шириной сидения мягкого стула считается 380-400 мм, для барного стула – 750-800 мм.

          Преимущества мягких стульев:

          • Максимальный комфорт;
          • Стильный и уютный дизайн;
          • Устойчивость положения;
          • Долговечность;
          • Выгодная цена.

          Где купить мягкие стулья в Кунгуре?

          ChiedoCover — это компания, занимающаяся производством и реализацией мягкой мебели для ресторанов, баров и кафе в городе Кунгур. Мы предлагаем большой выбор мягких стульев по отличной цене. На сайте предложен широкий ассортимент, где можно найти решение на любой вкус и кошелек.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в сфере производства и поставок товаров для HoReCa.
          • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
          • Наши стулья ценятся за прочность, высокое качество и долговечность.
          • Предоставляем большой срок гарантии.
          • Большой выбор обивочных тканей и цветов каркаса.
          • Цены нашего интернет-магазина без переплат, так как мы сами являемся производителями.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту – мы готовы сделать персональное предложение.
          • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

          По вопросам оплаты и доставки обращайтесь по телефону горячей линии или закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте.

          Мы предлагаем большой выбор моделей мягких стульев для кафе в городе Кунгур по лучшим ценам. Приглашаем вас заглянуть в наш каталог и убедиться в этом!

          Почему мягкие стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кунгур и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кунгуру ?

            Доставка товара по Кунгуру осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кунгуру ?

            Стоимость доставки по Кунгуру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кунгуру осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кунгуру телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кунгуре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кунгуру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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