Мягкие стулья в Пятигорске оптом

от 3 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Стул DUBLIN кварцевый, велюр, темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DUBLIN кварцевый, велюр, темно-серый каркас
Настоящее фото товара Стул DUBLIN шоколадный, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул DUBLIN шоколадный, велюр, черный каркас
Настоящее фото товара Стул DUBLIN светло-серый меланж, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул DUBLIN светло-серый меланж, экокожа
Настоящее фото товара Стул DISCO светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DISCO светло-серый, велюр
Настоящее фото товара Стул DISCO синяя галактика, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул DISCO синяя галактика, ткань
Настоящее фото товара Стул DISCO бежевый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул DISCO бежевый, ткань
Настоящее фото товара Стул DISCO серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул DISCO серый, ткань
Настоящее фото товара Стул DIAMOND, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул DIAMOND, коричневый
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE LIGHT GREY, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул CHILLI SQUARE LIGHT GREY
Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Beetle PU бежевый
Настоящее фото товара Стул KUVA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул KUVA, серый
Настоящее фото товара Стул KUVA, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул KUVA, коричневый
Настоящее фото товара Стул KUVA, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул KUVA, зеленый
Настоящее фото товара Стул KUVA, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул KUVA, темно-серый
Настоящее фото товара Барный стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул Тони
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа
Смотреть все

Почему стоит выбрать мягкие стулья?

Первое впечатление гостей задает комфортабельная обстановка зала. Чтобы посетителям захотелось остаться в заведении важно продумать каждую деталь интерьера. Особое внимание дизайнеры уделяют выбору мебели. Для ресторанов и кафе высокого уровня рекомендуется сделать выбор в пользу мягких стульев или кресел.

В отличии от обычной мебели, стулья для кафе подвергаются гораздо большей нагрузке при эксплуатации, ведь большинство заведений работает и по 20 часов в сутки, имея при этом постоянный наплыв клиентов. Чтобы мебель прослужила долго, необходимо при выборе учитывать множество нюансов – формат кафе, примерный темперамент посетителей, общую концепцию дизайна.

Параметры, на которые стоит опираться при покупке:

  1. Глубина сидения должна быть 400-450 мм.
  2. В качестве обивки лучше использовать износостойкие грубые ткани, типа жаккард, габардин или экокожу.
  3. Оптимальной шириной сидения мягкого стула считается 380-400 мм, для барного стула – 750-800 мм.

Преимущества мягких стульев:

  • Максимальный комфорт;
  • Стильный и уютный дизайн;
  • Устойчивость положения;
  • Долговечность;
  • Выгодная цена.

Где купить мягкие стулья в Пятигорске?

ChiedoCover — это компания, занимающаяся производством и реализацией мягкой мебели для ресторанов, баров и кафе в городе Пятигорск. Мы предлагаем большой выбор мягких стульев по отличной цене. На сайте предложен широкий ассортимент, где можно найти решение на любой вкус и кошелек.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Большой опыт работы в сфере производства и поставок товаров для HoReCa.
  • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
  • Наши стулья ценятся за прочность, высокое качество и долговечность.
  • Предоставляем большой срок гарантии.
  • Большой выбор обивочных тканей и цветов каркаса.
  • Цены нашего интернет-магазина без переплат, так как мы сами являемся производителями.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту – мы готовы сделать персональное предложение.
  • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

По вопросам оплаты и доставки обращайтесь по телефону горячей линии или закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте.

Мы предлагаем большой выбор моделей мягких стульев для кафе в городе Пятигорск по лучшим ценам. Приглашаем вас заглянуть в наш каталог и убедиться в этом!

Почему мягкие стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют