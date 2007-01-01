Мягкие стулья в Шахтёрске оптом

от 3 690 ₽

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Настоящее фото товара Стул ALABAMA, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул ALABAMA, зеленый
Настоящее фото товара Стул PETUNIA, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул PETUNIA
Настоящее фото товара Стул EMIR WOOD, серый с бежевым, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул EMIR WOOD, серый с бежевым
Настоящее фото товара Стул HOWARD сияющая орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул HOWARD сияющая орхидея
Настоящее фото товара Стул MELODY пудровый синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул MELODY пудровый синий
Настоящее фото товара Стул VARESE темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул VARESE темно-серый
Настоящее фото товара Стул YOKI террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул YOKI террариумный мох
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE сияющая орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул CHILLI SQUARE сияющая орхидея
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул CHILLI SQUARE мятный
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул CHILLI SQUARE серый
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул CHILLI SQUARE небесно-голубой
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE темно-бежевый винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул CHILLI SQUARE темно-бежевый винтаж
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE бежевый винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул CHILLI SQUARE бежевый винтаж
Настоящее фото товара Стул DUBLIN синий, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул DUBLIN синий, велюр, черный каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE RU-16 бежевый винтаж , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул CHILLI SQUARE RU-16 бежевый винтаж
Настоящее фото товара Стул DUBLIN синий, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул DUBLIN синий, велюр, белый каркас
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Почему стоит выбрать мягкие стулья?

Первое впечатление гостей задает комфортабельная обстановка зала. Чтобы посетителям захотелось остаться в заведении важно продумать каждую деталь интерьера. Особое внимание дизайнеры уделяют выбору мебели. Для ресторанов и кафе высокого уровня рекомендуется сделать выбор в пользу мягких стульев или кресел.

В отличии от обычной мебели, стулья для кафе подвергаются гораздо большей нагрузке при эксплуатации, ведь большинство заведений работает и по 20 часов в сутки, имея при этом постоянный наплыв клиентов. Чтобы мебель прослужила долго, необходимо при выборе учитывать множество нюансов – формат кафе, примерный темперамент посетителей, общую концепцию дизайна.

Параметры, на которые стоит опираться при покупке:

  1. Глубина сидения должна быть 400-450 мм.
  2. В качестве обивки лучше использовать износостойкие грубые ткани, типа жаккард, габардин или экокожу.
  3. Оптимальной шириной сидения мягкого стула считается 380-400 мм, для барного стула – 750-800 мм.

Преимущества мягких стульев:

  • Максимальный комфорт;
  • Стильный и уютный дизайн;
  • Устойчивость положения;
  • Долговечность;
  • Выгодная цена.

Где купить мягкие стулья в Шахтёрске?

ChiedoCover — это компания, занимающаяся производством и реализацией мягкой мебели для ресторанов, баров и кафе в городе Шахтёрск. Мы предлагаем большой выбор мягких стульев по отличной цене. На сайте предложен широкий ассортимент, где можно найти решение на любой вкус и кошелек.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Большой опыт работы в сфере производства и поставок товаров для HoReCa.
  • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
  • Наши стулья ценятся за прочность, высокое качество и долговечность.
  • Предоставляем большой срок гарантии.
  • Большой выбор обивочных тканей и цветов каркаса.
  • Цены нашего интернет-магазина без переплат, так как мы сами являемся производителями.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту – мы готовы сделать персональное предложение.
  • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

По вопросам оплаты и доставки обращайтесь по телефону горячей линии или закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте.

Мы предлагаем большой выбор моделей мягких стульев для кафе в городе Шахтёрск по лучшим ценам. Приглашаем вас заглянуть в наш каталог и убедиться в этом!

Почему мягкие стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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