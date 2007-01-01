Мягкое стекло в Алексине оптом

от 890 ₽

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Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Мягкое стекло 1.2 мм - 1200x600
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Мягкое стекло 1.2 мм - 2400x900
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900
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Мягкое стекло: эстетика и надежная защита

Мебельное оснащение кухни требует повышенного внимания, это место считается одним из самых проходных, поэтому важно провести меблировку с учетом всех требований. Правильно отдавать предпочтение более практичной мебели, поскольку ежедневная уборка может негативно сказываться на некоторые модели. От повседневного применения различных моющих и абразивных средств с течением времени первоначальный вид изделий может меняться. В первую очередь это сильнее всего сказывается на кухонном столе. Исходя из этого необходимо максимально защитить поверхность от различного физического и механического воздействия. Хорошим решением станет мягкое стекло. Рассмотрим технические характеристики, а также основные достоинства и недостатки.

Мягкое стекло на стол — идеальное решение для Вашего дома

«Мягкое стекло — акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под различными наименованиями. Может легко подвергаться окрашиванию и тонированию. Предоставляет защиту и искусно преображает различные поверхности» Википедия

Уже на протяжении многих лет для защиты стола и продления эксплуатационного срока применяются скатерти и клеенки. Но они могут быть не настолько практичны. На сегодняшний день набирают большую популярность мягкое стекло. Эти изделия очень востребованы, универсальны и прекрасно подходят для любого интерьера в помещении. Что такое мягкое стекло? Это тонкое, как правило, около двух миллиметров гладкое покрытие, обладающее прозрачной либо непрозрачной поверхностью. Отличительными чертами является наличие гибкости, данные изделия не образуют складов, а также заломов и других неровностей.

Кроме того, за счет своей универсальности данные изделия великолепно сочетаются с уже существующим интерьером в помещении, так например, они восхитительно смотрятся с камнем, деревом в стиле лофт, а также в классическом стиле и многих других современных направлениях. Прозрачная текстура делает фактуру столешницы объемной и многослойной. Мягкое стекло надежное защищает поверхность стола и предотвращает повседневный износ мебели. Данные изделия не восприимчивы к различным внешним воздействиям, поскольку на кухне ежедневно готовят, а также завтракают, обедают и ужинают, следовательно происходит ежедневное воздействие на поверхность стола. Мягкое стекло — как раз именно то, что нужно. Она защитит поверхность от любых разрушений, таких как: различные порезы, касания ножом, впитывания жира, а также пролития жидкостей и остатков пищи. Данные изделия отлично справляются с воздействием высоких температур, а также кислоты, щелочи и т. п.

Преимущества мягкого стекла

На сегодняшний день существует множество форм и расцветок этих изделий, таким образом, упрощается выбор и каждый может подобрать для себя идеальный вариант для своей кухни. Кроме того, мягкое стекло:

  • долговечность
  • износостойкость (легко справляется с любым воздействием и постоянной и интенсивной нагрузкой)
  • высокое качество и надежность (даже после длительного использования не изменяет первоначальный внешний вид)
  • гипоаллергенность (эти изделия изготавливаются из безопасных материалов, не вызывают никаких аллергических реакций, а также не источают неприятных запахов. Они не принесут никакого дискомфорта)
  • не воспламеняется (материал не горит, поэтому даже упавшая свеча на стол не окажет никакого негативного воздействия)
  • доступность и распространенность (благодаря этому мягкое стекло обладает приемлемой стоимостью и может использоваться на протяжении многих лет)
  • универсальность (отлично смотрится абсолютно в любом интерьере кухни, благодаря чему данные изделия не станут лишними в любом стилевом направлении)
  • приятные тактильные качества (мягкое стекло располагает к комфортному обеду, ужину или просто приятному времяпрепровождению за столом)
  • практичность (для того, чтобы привести в порядок эти изделия достаточно просто влажную салфетку из микрофибры и всего несколько минут, они не накапливают пыль и грязь, так что для своевременного ухода не потребуется никаких дополнительных усилий)
  • гигиеничность (мягкое стекло не накапливает бактерии и вирусы, таким образом, своевременный уход делает безопасным и гигиеничным прием пищи)

Итак, мягкое стекло — универсальные изделия, которые широко распространены по всему миру. Большой выбор цвета, высокое качество, повышенная износостойкость, а также удачное сочетание практически с любым интерьером кухни определяет выбор в пользу именно этих изделий. Это прекрасная инвестиция в интерьер Вашей кухни.

Где купить мягкое стекло в Алексине?

Наша компания является производителем высококачественной мебели, которая отличается надежностью, максимальным удобством и комфортабельностью. ChiedoCover обновила оборудование и нарастила производственную мощь — мы принимаем как оптовые заказы, так и розничные. За время существования компании мы наладили партнерские отношения со многими известными и знаменитыми компаниями в России и странах СНГ. Нам доверяют мебельное оснащение знаменитые рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. Дизайнеры ChiedoCover создают мебель, которая делает жизнь ярче, а также удобнее и комфортабельнее. Если у Вас есть свой дизайн мебели — то мы с удовольствием изготовим мебель по индивидуальному заказу.

Купить мягкое стекло в Алексине можно на нашем официальном сайте, здесь Вы найдете все самое необходимое, что потребуется для полного и комплексного мебельного оснащение ресторана, кафе, а также дома, офиса или Вашей дачи. Наши профессиональные менеджеры окажут все необходимую помощь в выборе мебели. Ответят на интересующие вопросы и сориентируют относительно сроков изготовления, а также доставки и технических особенностей нашей продукции. Мебель от ChiedoCover — лучшая инвестиция в интерьер любого помещения.

Почему мягкое стекло покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Алексин и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Алексину ?

    Доставка товара по Алексину осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Алексину ?

    Стоимость доставки по Алексину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Алексину осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Алексину телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Алексине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Алексину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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