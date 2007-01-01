Мебельное оснащение кухни требует повышенного внимания, это место считается одним из самых проходных, поэтому важно провести меблировку с учетом всех требований. Правильно отдавать предпочтение более практичной мебели, поскольку ежедневная уборка может негативно сказываться на некоторые модели. От повседневного применения различных моющих и абразивных средств с течением времени первоначальный вид изделий может меняться. В первую очередь это сильнее всего сказывается на кухонном столе. Исходя из этого необходимо максимально защитить поверхность от различного физического и механического воздействия. Хорошим решением станет мягкое стекло. Рассмотрим технические характеристики, а также основные достоинства и недостатки.
«Мягкое стекло — акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под различными наименованиями. Может легко подвергаться окрашиванию и тонированию. Предоставляет защиту и искусно преображает различные поверхности» Википедия
Уже на протяжении многих лет для защиты стола и продления эксплуатационного срока применяются скатерти и клеенки. Но они могут быть не настолько практичны. На сегодняшний день набирают большую популярность мягкое стекло. Эти изделия очень востребованы, универсальны и прекрасно подходят для любого интерьера в помещении. Что такое мягкое стекло? Это тонкое, как правило, около двух миллиметров гладкое покрытие, обладающее прозрачной либо непрозрачной поверхностью. Отличительными чертами является наличие гибкости, данные изделия не образуют складов, а также заломов и других неровностей.
Кроме того, за счет своей универсальности данные изделия великолепно сочетаются с уже существующим интерьером в помещении, так например, они восхитительно смотрятся с камнем, деревом в стиле лофт, а также в классическом стиле и многих других современных направлениях. Прозрачная текстура делает фактуру столешницы объемной и многослойной. Мягкое стекло надежное защищает поверхность стола и предотвращает повседневный износ мебели. Данные изделия не восприимчивы к различным внешним воздействиям, поскольку на кухне ежедневно готовят, а также завтракают, обедают и ужинают, следовательно происходит ежедневное воздействие на поверхность стола. Мягкое стекло — как раз именно то, что нужно. Она защитит поверхность от любых разрушений, таких как: различные порезы, касания ножом, впитывания жира, а также пролития жидкостей и остатков пищи. Данные изделия отлично справляются с воздействием высоких температур, а также кислоты, щелочи и т. п.
На сегодняшний день существует множество форм и расцветок этих изделий, таким образом, упрощается выбор и каждый может подобрать для себя идеальный вариант для своей кухни. Кроме того, мягкое стекло:
Итак, мягкое стекло — универсальные изделия, которые широко распространены по всему миру. Большой выбор цвета, высокое качество, повышенная износостойкость, а также удачное сочетание практически с любым интерьером кухни определяет выбор в пользу именно этих изделий. Это прекрасная инвестиция в интерьер Вашей кухни.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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