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          Накидки на стулья в Боровичах оптом

          от 440 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Боровичам и Новгородской области

          Настоящее фото товара Чехол 42, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 42
          Настоящее фото товара Чехол 16, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 16
          Настоящее фото товара Чехол 11, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 11
          Настоящее фото товара Чехол 54, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 54
          Настоящее фото товара Чехол 26, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          590 ₽650 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 26
          Настоящее фото товара Чехол 22, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 22
          Настоящее фото товара Чехол 29, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 29
          Настоящее фото товара Чехол 57, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 57
          Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 23
          Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 30
          Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 31
          Настоящее фото товара Чехол 32, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 32
          Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 40
          Настоящее фото товара Чехол 28, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 28
          Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 38
          Настоящее фото товара Чехол 51, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 51
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          Накидки на стулья в Боровичах и Новгородской области

          При праздничном оформлении зала украшение декором и текстилем является неотъемлемой частью работы организаторов. От этого зависит настроение, атмосфера и стиль интерьера. Грамотное оформление – это половина от успешного проведения банкета. Качественные изделия из текстиля способны преобразить любое помещение!

          Накидки на стулья все больше набирают популярность в сфере HoReCa. Сегодня на рынке представлен большой выбор расцветок, текстуры ткани и модели, благодаря чему можно в два счета изменить зал.

          Функции накидки на стул

          • Декоративная – чехлы и фартуки на стулья, несомненно, украшают и придают любому интерьеру уюта. Драпированные модели прекрасно вписываются в атмосферу праздника, а спокойные тона плотно сидящих накидок подчеркнут классический стиль ресторана.
          • Защитная – накидки защищают дорогие стулья от царапин, сколов и грязи, продлевая жизнь новой мебели.
          • Скрывающая недостатки – чехлы дают новую жизнь стульям уже непрезентабельного вида - любые дефекты скрываются под тканью.

          Универсальные чехлы – это накидки, подходящие к любым стульям стандартных размеров, различающихся по конфигурации. Как правило такие накидки из плотной, но эластичной ткани, которая способна растягиваться и принимать любую форму.

          Ткани на накидки – что выбрать?

          Габардин –эффектно выглядит и легко подвергается декорированию. Ткань прекрасно держит форму и отличается долговечностью.

          Креп-сатин – главным преимуществом является легкий уход, почти не впитывает грязь, пятна на полотне практически не остаются. Ткань можно натянуть на любой стул.

          Спандекс – напоминает лайкру, но более износостойкая. Также прекрасно растягивается, не сминается, легко отстирывается. Большой выбор оттенков позволит выбрать любой цвет.

          Натуральные ткани – лен или х/б выглядят экологично. Недорогие по цене, однако не практичные в интенсивном использовании – быстро промокают, плохо держат цвет.

          Купить накидки на стулья по выгодной стоимости в Боровичах

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает поставку текстильной продукции для сферы HoReCa по всему городу Боровичи. Доставка текстиля осуществляется бесплатно! При оптовой партии текстиля действует специальная система скидок. Чтобы предварительно рассчитать сумму заказа, оставьте заявку на сайте или позвоните нашему менеджеру по телефону, так как мы работаем с каждым клиентом индивидуально.

          Почему накидки на стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Боровичи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Боровичам ?

            Доставка товара по Боровичам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Боровичам ?

            Стоимость доставки по Боровичам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Боровичам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Боровичам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боровичах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Боровичам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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