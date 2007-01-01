При праздничном оформлении зала украшение декором и текстилем является неотъемлемой частью работы организаторов. От этого зависит настроение, атмосфера и стиль интерьера. Грамотное оформление – это половина от успешного проведения банкета. Качественные изделия из текстиля способны преобразить любое помещение!
Накидки на стулья все больше набирают популярность в сфере HoReCa. Сегодня на рынке представлен большой выбор расцветок, текстуры ткани и модели, благодаря чему можно в два счета изменить зал.
Универсальные чехлы – это накидки, подходящие к любым стульям стандартных размеров, различающихся по конфигурации. Как правило такие накидки из плотной, но эластичной ткани, которая способна растягиваться и принимать любую форму.
Габардин –эффектно выглядит и легко подвергается декорированию. Ткань прекрасно держит форму и отличается долговечностью.
Креп-сатин – главным преимуществом является легкий уход, почти не впитывает грязь, пятна на полотне практически не остаются. Ткань можно натянуть на любой стул.
Спандекс – напоминает лайкру, но более износостойкая. Также прекрасно растягивается, не сминается, легко отстирывается. Большой выбор оттенков позволит выбрать любой цвет.
Натуральные ткани – лен или х/б выглядят экологично. Недорогие по цене, однако не практичные в интенсивном использовании – быстро промокают, плохо держат цвет.
Интернет-магазин ChiedoCover предлагает поставку текстильной продукции для сферы HoReCa по всему городу Ноябрьск. Доставка текстиля осуществляется бесплатно! При оптовой партии текстиля действует специальная система скидок. Чтобы предварительно рассчитать сумму заказа, оставьте заявку на сайте или позвоните нашему менеджеру по телефону, так как мы работаем с каждым клиентом индивидуально.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня