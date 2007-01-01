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              Товары по акции

              Накладные светильники в Лесосибирске оптом

              от 670 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лесосибирску и Красноярскому краю

              Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
              1 340 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Накладной светильник Lightstar Rullo Big
              Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
              670 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Накладной светильник Lightstar Rullo White
              Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
              670 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Накладной светильник Lightstar Rullo Black
              Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              2 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
              Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
              1 890 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
              Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
              1 490 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
              Настоящее фото товара Бра Citilux Данди, произведённого компанией ChiedoCover
              1 790 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Бра Citilux Данди
              Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
              3 800 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
              Настоящее фото товара Потолочный светильник Citilux Дубль White, произведённого компанией ChiedoCover
              2 490 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Потолочный светильник Citilux Дубль White
              Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Рубик, произведённого компанией ChiedoCover
              1 170 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Спот (поворотный) Citilux Рубик
              Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
              1 280 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Спот (поворотный) Citilux Прованс
              Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Винон, произведённого компанией ChiedoCover
              1 420 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Спот (поворотный) Citilux Винон
              Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
              1 290 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Трековый светильник Citilux Ринг
              Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
              22 290 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Люстра Broche 4
              Настоящее фото товара Люстра Tigela 12, произведённого компанией ChiedoCover
              44 900 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Люстра Tigela 12
              Настоящее фото товара Люстра Tigela 8, произведённого компанией ChiedoCover
              28 900 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Люстра Tigela 8
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              Накладные светильники для сегмента HoReCa – опора и поддержка Вашего бизнеса

              Световое освещения кафе или ресторана Москвы играет значительную роль в создании впечатления от места заведения. Возможны самые разные вариации сочетания света и стиля. Главное правило — световое освещение должно прекрасно гармонировать со стилистикой заведения и подчеркивать сильные стороны Вашего интерьера. Каких-то особых требований к установке освещения нет, однако необходимо правильно рассчитать и выставить акценты на той или иной зоне заведения.

              Накладные светильники достаточно недорогой товар, поэтому их могут позволить себе практически любой ресторан или кафе. При выборе неяркого света, они будут создавать непринужденную атмосферу, которая будет расслаблять и погружать посетителей в зону комфорта. Также при выборе накладных светильников нужно опираться на целевую аудиторию заведения, более яркие тона и сочетание различных элементов декора более предпочтительны для молодого поколения. Такие светильники обладают современным европейским дизайном и более точно передадут концепцию заведения. Металлический корпус и галогеновая LED лампа гарантируют длительный ресурс светильников.

              Представляющим интерес вариантом установки накладных светильников станет расположение их сверху столиков, при этом направление может быть совершенно разное. С одной стороны свет может быть направлен на центр стола, тогда акцент будет сделан на ресторанное блюдо, при этом оттеняя мебельный интерьер заведения. С другой стороны не режущий, спокойный свет можно направить на диван или на столик, где находятся посетители. В этом случае особое внимание уделяется именно гостям, что немаловажно при общении и отдыхе посетителей.

              Где купить накладные светильники в ресторан или кафе в Красноярском крае?

              Предприятие по производству мебели и текстиля ChiedoCover предлагает полное оснащение Вашего заведения. Помимо классических и традиционных вариантов изготовления мы предлагаем эксклюзивные и индивидуальные заказы. Нестандартные цветовые решения, уникальный дизайн и неповторимый стиль — это все в наших силах. Мы стремимся к ежедневному улучшению нашей компании, учитываем отзывы, обращаем внимание на замечания и недостатки. Таким образом, за многолетний опыт мы свели к минимуму процент брака нашей продукции.

              Купить накладные светильники в Лесосибирске в ресторан или кафе Вы всегда можете на сайте. Менеджеры из отдела продаж расскажут об особенностях нашей продукции, укажут на плюсы и минусы тем или иных категорий товаров, при этом подобрав для Вас самый лучший вариант изготовления товара.

              Почему накладные светильники покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Лесосибирск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Лесосибирску ?

                Доставка товара по Лесосибирску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лесосибирску ?

                Стоимость доставки по Лесосибирску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Лесосибирску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лесосибирску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Лесосибирске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Лесосибирску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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