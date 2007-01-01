Световое освещения кафе или ресторана Москвы играет значительную роль в создании впечатления от места заведения. Возможны самые разные вариации сочетания света и стиля. Главное правило — световое освещение должно прекрасно гармонировать со стилистикой заведения и подчеркивать сильные стороны Вашего интерьера. Каких-то особых требований к установке освещения нет, однако необходимо правильно рассчитать и выставить акценты на той или иной зоне заведения.
Накладные светильники достаточно недорогой товар, поэтому их могут позволить себе практически любой ресторан или кафе. При выборе неяркого света, они будут создавать непринужденную атмосферу, которая будет расслаблять и погружать посетителей в зону комфорта. Также при выборе накладных светильников нужно опираться на целевую аудиторию заведения, более яркие тона и сочетание различных элементов декора более предпочтительны для молодого поколения. Такие светильники обладают современным европейским дизайном и более точно передадут концепцию заведения. Металлический корпус и галогеновая LED лампа гарантируют длительный ресурс светильников.
Представляющим интерес вариантом установки накладных светильников станет расположение их сверху столиков, при этом направление может быть совершенно разное. С одной стороны свет может быть направлен на центр стола, тогда акцент будет сделан на ресторанное блюдо, при этом оттеняя мебельный интерьер заведения. С другой стороны не режущий, спокойный свет можно направить на диван или на столик, где находятся посетители. В этом случае особое внимание уделяется именно гостям, что немаловажно при общении и отдыхе посетителей.
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Доставка текстиля по Магадану осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магадану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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