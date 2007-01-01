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            Товары по акции

            Настольные светильники в Туле оптом

            от 3 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Настольная лампа Chester, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Настольная лампа Chester
            Настоящее фото товара Настольная лампа Bubble Dreams, произведённого компанией ChiedoCover
            8 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Настольная лампа Bubble Dreams
            Настоящее фото товара Настольная лампа Riverside, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Настольная лампа Riverside
            Настоящее фото товара Настольная лампа Ontario, произведённого компанией ChiedoCover
            11 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Настольная лампа Ontario
            Настоящее фото товара Настольная лампа Megapolis, произведённого компанией ChiedoCover
            5 900 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Настольная лампа Megapolis
            Настоящее фото товара Настольная лампа Chandler, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Настольная лампа Chandler
            Настоящее фото товара Настольная лампа Cube, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Настольная лампа Cube
            Настоящее фото товара Настольная лампа Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Настольная лампа Alicante
            Настоящее фото товара Настольная лампа Maddi, произведённого компанией ChiedoCover
            8 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Настольная лампа Maddi
            Настоящее фото товара Настольная лампа Boscage, произведённого компанией ChiedoCover
            9 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Настольная лампа Boscage
            Настоящее фото товара Настольная лампа Talia, произведённого компанией ChiedoCover
            6 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Настольная лампа Talia
            Настоящее фото товара Настольная лампа Smusso, произведённого компанией ChiedoCover
            6 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Настольная лампа Smusso
            Настоящее фото товара Настольная лампа Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Настольная лампа Miraggio
            Настоящее фото товара Настольная лампа Intreccio черная, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Настольная лампа Intreccio черная
            Настоящее фото товара Настольная лампа Intreccio белая, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Настольная лампа Intreccio белая
            Настоящее фото товара Светильник Duct Loft, произведённого компанией ChiedoCover
            3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Светильник Duct Loft
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            Настольные светильники — легкий и удобный способ для создания дополнительного уюта в HoReCa

            Оказывает ли свет дополнительное влияние на посетителей и увеличивает ли он количество гостей в заведении? Могут ли настольные светильники дополнительно влиять на эмоции человека и изменять общее мнение о заведении? Эти и другие вопросы постараемся разобрать в этом материале.

            Как показывает одно из исследований, около 20% опрошенных посетителей кафе и ресторан готовы покинуть заведение, если освещение будет не очень комфортным. Принимая во внимание этот факт, необходимо грамотно продумать освещение кафе и ресторана. В любом заведении необходимо использовать разные виды осветительных приборов: декоративные, а также функциональные и внутреннее.

            Настольные светильники широко применяются в гостинично-ресторанном бизнесе. Они очень удобны, их можно без труда переместить и создать нужную атмосферу для посетителей. Еще одним их достоинством является создание условий при которых гости могут с комфортом насладиться общением и кухонным блюдом.

            Настольные светильники имеют различные формы, могут изготавливаться из металла, бронзы. В общем приглушенном свете ресторана или кафе, такие светильники при включенном свете могут акцентировать внимание на столиках. Таким образом, у гостей формируется атмосфера уюта и приватности. Настольные светильники направляют свет именно туда, куда необходимо посетителям. В таких моделях используются светодиодные лампы, поэтому они имеют длительный срок службы.

            Настольные светильники могут использоваться для различных стилей. Так, они великолепно подчеркнут состоятельность и великолепие интерьера. В стиле Лофт данные модели сделают акцент на исключительности и уникальности.

            Где купить настольные светильники в Туле и в Тульской области?

            Компания ChiedoCover предлагает лучшие условия по комплексному оснащению мебели и текстиля в сфере HoReCa в РФ и странах СНГ. Мы соблюдаем сроки изготовления и доставки товаров. На протяжении 13 лет мы создаем уникальную продукцию, которая отвечает всем современным тенденциям моды, роскоши и комфорта. Все изделия изготавливаются из высококачественных заготовок, отвечающим всем необходимым требованиям безопасности. Мы удовлетворили пожелания многих известных российских компаний, изготавливая продукцию по индивидуальному заказу.

            Купить настольные светильники в ресторан или кафе в Туле Вы можете на нашем сайте. Учитывая отзывы наших клиентов, мы стараемся постоянно совершенствоваться и улучшать наше производство. Если у Вас есть потребность в обновлении интерьера, то Вы можете связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Функция обратного звонка сократит время ожидания и сэкономит Ваше время.

            Почему настольные светильники покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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