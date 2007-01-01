Комфорт и удобство — основа для хорошего отдыха постояльцев любой гостиницы. Для того, чтобы посетители и гости смогли наслаждаться пребыванием в гостиничном номере в Тайшете необходимо внимательно отнестись к выбору наволочек и другого постельного белья.
При выборе постельного белья необходимо учитывать материал изготовление, а также особенности ухода. Смена постельного белья производится часто, поэтому нужно учитывать следующие факторы:
Для того, чтобы избежать аллергии среди постояльцев нужно выбирать преимущественно натуральные материалы. Также для эластичности и более длительного эксплуатационного срока допускается применение искусственных волокон, но не более 20%. По мнению большинства экспертов в области гостиничного бизнеса, самым удачным решением станет использование наволочек для гостиниц из бязи. Бязь — это хлопчатобумажная ткань, которая появилась в России в XVI веке. В настоящее время наволочки из бязи — это лидер продаж. Это объясняется тем, что такой материал может подвергаться бесконечному количеству стирок и имеет относительно низкую стоимость. В тоже время, определяющими достоинствами бязи считается: экологичность, безопасность, гипоаллергенность, а также легкость. Помимо того, на протяжении длительного времени такие наволочки сохраняют первозданный вид.
Наволочки для гостиниц в классическом и традиционном варианте выполняются в белом цвете. Это, может быть, не так практично, однако белое постельное белье ассоциируется со свежестью, чистотой и приятной атмосферой, что необходимо для комфортного пребывания в гостиничном номере.
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Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня