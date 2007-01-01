Наволочки в Тайшете оптом

от 120 ₽

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Настоящее фото товара Наволочка 50x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
5
Наволочка 50x70 125гр
Настоящее фото товара Наволочка 60x60 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.8
Наволочка 60x60 125гр
Настоящее фото товара Наволочка 50x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
5
Наволочка 50x70 140гр
Настоящее фото товара Наволочка 70x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.4
Наволочка 70x70 125гр
Настоящее фото товара Наволочка 60x60 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.5
Наволочка 60x60 140гр
Настоящее фото товара Наволочка 70x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.1
Наволочка 70x70 140гр
Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
250 ₽
Оптовая цена
4.2
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
250 ₽
Оптовая цена
4.1
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Настоящее фото товара Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
250 ₽
Оптовая цена
4.3
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Настоящее фото товара Наволочка 60x60 135гр, сатин , произведённого компанией ChiedoCover
250 ₽
Оптовая цена
4.4
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Настоящее фото товара Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.5
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Настоящее фото товара Наволочка 70x70 135гр, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
270 ₽
Оптовая цена
4.2
Наволочка 70x70 135гр, сатин
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От выбора качественных наволочек зависит комфортный отдых постояльцев заведения

Комфорт и удобство — основа для хорошего отдыха постояльцев любой гостиницы. Для того, чтобы посетители и гости смогли наслаждаться пребыванием в гостиничном номере в Тайшете необходимо внимательно отнестись к выбору наволочек и другого постельного белья.

При выборе постельного белья необходимо учитывать материал изготовление, а также особенности ухода. Смена постельного белья производится часто, поэтому нужно учитывать следующие факторы:

  • стирка (постельные вещи должны легко отстирываться, не садится и не терять форму)
  • процесс глажения (постельное белье должно легко гладится и сохранять первоначальный вид)

Для того, чтобы избежать аллергии среди постояльцев нужно выбирать преимущественно натуральные материалы. Также для эластичности и более длительного эксплуатационного срока допускается применение искусственных волокон, но не более 20%. По мнению большинства экспертов в области гостиничного бизнеса, самым удачным решением станет использование наволочек для гостиниц из бязи. Бязь — это хлопчатобумажная ткань, которая появилась в России в XVI веке. В настоящее время наволочки из бязи — это лидер продаж. Это объясняется тем, что такой материал может подвергаться бесконечному количеству стирок и имеет относительно низкую стоимость. В тоже время, определяющими достоинствами бязи считается: экологичность, безопасность, гипоаллергенность, а также легкость. Помимо того, на протяжении длительного времени такие наволочки сохраняют первозданный вид.

Наволочки для гостиниц в классическом и традиционном варианте выполняются в белом цвете. Это, может быть, не так практично, однако белое постельное белье ассоциируется со свежестью, чистотой и приятной атмосферой, что необходимо для комфортного пребывания в гостиничном номере.

Где купить наволочки для гостиниц в Иркутской области?

На сегодняшний день, в век современных технологий большое значение имеет оперативность. Компания ChiedoCover делает ставку на качественное обслуживание клиентов. Мы в короткие сроки любой удобной для Вас транспортной компанией доставим мебель или другое оборудование по месту требования. Пять производственных площадок организуют техническую мощность компании: мы производим и продаем продукцию оптом.

Купить наволочки для гостиниц в Тайшете можно на нашем сайте. При покупке нашей продукции Вам предоставляются весь необходимый пакет документов. Персональные менеджеры произведут расчет продукции, сориентируют по срокам поставки товара, расскажут о плюсах и минусах конкретной позиции и ответят на другие дополнительные вопросы.

Почему наволочки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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