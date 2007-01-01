При проектировании садового участка, а также ландшафта и придворной территории возле какого — либо заведения неотъемлемой частью является освещение. Практически невозможно создать красивый и привлекательный внешний вид без наземных светильников. Это очень многофункциональные изделия, они изумительно преображают внешний вид, за счет уникальных и неповторимых форм создается новый образ обычного ландшафта. Кроме того данные изделия реализуют свою основную функцию — освещают пространство и наполняют светом придворную территорию. При грамотном размещении наземных светильников можно грамотно выделять определенные зоны, таким образом, делать акценты и выгодно освещать территорию.
Данные изделия обладают двумя функциями, в первую очередь освещение территории в темное и ночное время суток. Кроме того, уличные наземные светильники обладают великолепным современным, европейским внешним видом, таким образом, это еще и декоративная функция. На нашем сайте в каталоге продукции имеется большой выбор моделей, которые отличаются габаритами, формой, а также расцветкой и другими техническими характеристиками. Хорошим решением является выбор универсальных моделей, которые отлично сочетаются с различными стилями и органично смотрятся практически в любом ландшафте.
На сегодняшний день выделяют несколько видов уличных наземных светильников:
3) Малые наземные светильники (такие модели чаще всего применяются в качестве декора и легкой подсветки в темное и ночное время суток. Такие модели эстетично выглядят в загородных коттеджах, в саду, на даче. Кроме того, это, безусловный, лидер продаж в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Аккуратные формы, изысканные дизайны — они изумительно преображают ландшафт возле входа в кафе или ресторан. Сегодня популярным и востребованным вариантом являются встроенные дорожки в виде небольших наземных светильников, а также с низкими столбиками высотой до одного метра.
При проектировании ландшафта в саду необходимо продумать освещение. Можно использовать встроенные точечные лампы — они выполняют свою основную функцию по освещению, также это отличный декор, благодаря чему преображается внешний облик сада и придворной территории. Интересным решением являются наземное освещение в вид тропинок, особенно восхитительно выглядят данные изделия в ночное время. Таким образом, создается неповторимая атмосфера, которая притягивает и завораживает. Даже вечером Вы сможете проводить досуг и встречаться с друзьями в прекрасной атмосфере.
В качестве материала изготовления наземных светильников применяется дерево, металл, пластик и стекло. Металл считается наиболее износостойким и устойчивым к различным перепадам температур и влажности. Даже сильные морозы, дождь и порывы ветра никак не отражаются на презентабельном внешнем виде изделий, они на протяжении всего эксплуатационного срока сохранят все свои положительные качества.
Следует отметить, что выбор наземных светильников должен осуществляться в соответствии с определенными параметрами. Поскольку изделие должно быть стойким к различным внешним физическим и механическим воздействиям, а также достойно переносить влагу, пыль и грязь, то степень защита должна быть IP.
Подытожим вышесказанное, наземные светильники — оригинальный и эффективный способ освещения территории. Многообразие моделей позитивно сказывается на выборе, на сегодняшний день можно подобрать идеальный вариант, с учетом стиля и индивидуальных предпочтений. Современные наземные светильники максимально безопасны в эксплуатации, поэтому можно быть уверенным в высоком качестве и долговечности.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кызылу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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