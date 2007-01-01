Наземные светильники в Лысьве оптом

от 1 690 ₽

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Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Наземный высокий светильник Atlanta
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Наземный высокий светильник Berlin
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Наземный высокий светильник Bremen черный
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Наземный высокий светильник Bremen белый
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Наземный низкий светильник Atlanta
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Наземный низкий светильник Berlin
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Наземный низкий светильник Bremen черный
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Наземный низкий светильник Bremen белый
Настоящее фото товара Фонарный столб Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Фонарный столб Atlanta
Настоящее фото товара Фонарный столб Atlanta тройной, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Фонарный столб Atlanta тройной
Настоящее фото товара Фонарный столб Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Фонарный столб Berlin
Настоящее фото товара Фонарный столб Berlin тройной, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Фонарный столб Berlin тройной
Настоящее фото товара Фонарный столб Bremen тройной черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Фонарный столб Bremen тройной черный
Настоящее фото товара Фонарный столб Bremen тройной белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Фонарный столб Bremen тройной белый
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Как правильно выбрать наземные светильники

При проектировании садового участка, а также ландшафта и придворной территории возле какого — либо заведения неотъемлемой частью является освещение. Практически невозможно создать красивый и привлекательный внешний вид без наземных светильников. Это очень многофункциональные изделия, они изумительно преображают внешний вид, за счет уникальных и неповторимых форм создается новый образ обычного ландшафта. Кроме того данные изделия реализуют свою основную функцию — освещают пространство и наполняют светом придворную территорию. При грамотном размещении наземных светильников можно грамотно выделять определенные зоны, таким образом, делать акценты и выгодно освещать территорию.

Уличные наземные светильники — универсальный вариант

Данные изделия обладают двумя функциями, в первую очередь освещение территории в темное и ночное время суток. Кроме того, уличные наземные светильники обладают великолепным современным, европейским внешним видом, таким образом, это еще и декоративная функция. На нашем сайте в каталоге продукции имеется большой выбор моделей, которые отличаются габаритами, формой, а также расцветкой и другими техническими характеристиками. Хорошим решением является выбор универсальных моделей, которые отлично сочетаются с различными стилями и органично смотрятся практически в любом ландшафте.

На сегодняшний день выделяют несколько видов уличных наземных светильников:

  1. Высокие (как правило, длина данных изделий может достигать нескольких метров. Такие светильники используются для освещения крупных заведений и большой территории, за редким исключением они не применяются для освещения в частных домах и и садовых участков.
  2. Средние (идеальный вариант для освещения загородного дома, также часто используются при освещении кафе, ресторанов, а также других мест общественного питания и сегмента HoReCa. Среднестатистический размер данных моделей составляет приблизительно 1 метр. Европейский внешний вид позволяет органично смотреться им в любом ландшафте. Такие модели одни из самых распространенных и без преувеличений являются хитом продаж. Возможность использовать в различных стилях — одно из преимуществ)

Наземные низкие светильники — лидер продаж

3) Малые наземные светильники (такие модели чаще всего применяются в качестве декора и легкой подсветки в темное и ночное время суток. Такие модели эстетично выглядят в загородных коттеджах, в саду, на даче. Кроме того, это, безусловный, лидер продаж в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. Аккуратные формы, изысканные дизайны — они изумительно преображают ландшафт возле входа в кафе или ресторан. Сегодня популярным и востребованным вариантом являются встроенные дорожки в виде небольших наземных светильников, а также с низкими столбиками высотой до одного метра.

Садовые наземные светильники — прекрасный вариант на дачу

При проектировании ландшафта в саду необходимо продумать освещение. Можно использовать встроенные точечные лампы — они выполняют свою основную функцию по освещению, также это отличный декор, благодаря чему преображается внешний облик сада и придворной территории. Интересным решением являются наземное освещение в вид тропинок, особенно восхитительно выглядят данные изделия в ночное время. Таким образом, создается неповторимая атмосфера, которая притягивает и завораживает. Даже вечером Вы сможете проводить досуг и встречаться с друзьями в прекрасной атмосфере.

В качестве материала изготовления наземных светильников применяется дерево, металл, пластик и стекло. Металл считается наиболее износостойким и устойчивым к различным перепадам температур и влажности. Даже сильные морозы, дождь и порывы ветра никак не отражаются на презентабельном внешнем виде изделий, они на протяжении всего эксплуатационного срока сохранят все свои положительные качества.

Следует отметить, что выбор наземных светильников должен осуществляться в соответствии с определенными параметрами. Поскольку изделие должно быть стойким к различным внешним физическим и механическим воздействиям, а также достойно переносить влагу, пыль и грязь, то степень защита должна быть IP.

Подытожим вышесказанное, наземные светильники — оригинальный и эффективный способ освещения территории. Многообразие моделей позитивно сказывается на выборе, на сегодняшний день можно подобрать идеальный вариант, с учетом стиля и индивидуальных предпочтений. Современные наземные светильники максимально безопасны в эксплуатации, поэтому можно быть уверенным в высоком качестве и долговечности.

Где купить наземные светильники в Лысьве?

Наша компания является опытным производителем мебели на российском рынке. На протяжении более 13 лет мы изготавливаем и реализуем банкетную и мягкую мебель, а также столы и стулья высокого качества. Оригинальный внешний вид, удобство, а также комфортабельность и повышенная надежность — именно так можно охарактеризовать мебель от ChiedoCover. Опытные сотрудники отдела качества гарантируют долговечность нашей мебели, новое оборудование позволяет свести к минимуму брак продукции. Компания развивается быстрыми темпами, сегодня во многих городах России открывают новые шоурумы от ChiedoCover. Каждый покупатель может не только визуально посмотреть модель производства, но и лично посидеть на них, почувствовать приятные тактильные качества мебели и обратить внимание на широкий модельный ряд.

Купить наземные светильники в Лысьве можно у нас на сайте, для Вас мы создали удобный интерфейс и поиск. Буквально в несколько касаний можно найти идеальную мебель для Вашего помещения. Всегда к Вашему вниманию наши компетентные менеджеры, Вы сможете задать все интересующие вопросы относительно нашей мебели. Мы выполним полное комплексное мебельное оснащение дома, офиса, ресторана и других помещений. Наша мебель великолепно преображает интерьер и станет центром Вашего внимания.

Почему наземные светильники покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Лысьву и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Лысьве ?

    Доставка товара по Лысьве осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лысьве ?

    Стоимость доставки по Лысьве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Лысьве осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лысьве телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Лысьве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Лысьве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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