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          Товары по акции

          Недорогие мягкие кресла в Лыткарино оптом

          от 3 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лыткарино и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Новинка
          3 890 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Новинка
          3 890 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Киви, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Новинка
          3 890 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Киви, велюр серо-розовый
          Настоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          Новинка
          4 390 ₽5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Киви Грэмми, кожзам синий
          Настоящее фото товара Стул Эйфория на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          Новинка
          8 990 ₽12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Эйфория на колесной основе
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бордовый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          3 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg, бордовый, сплошной
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Новинка
          9 590 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Тюльпан на металлической основе
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          10 390 ₽11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          10 390 ₽11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Лилия, серо-розовый
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          10 390 ₽11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Лилия, темно-серый - красный
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          10 390 ₽11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полукресло Лилия, оранжево-голубой
          Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
          Настоящее фото товара Стул Эйфория, коричневый ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Эйфория, коричневый ножки
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 890 ₽7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 350 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой
          Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 350 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий
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          Недорогие мягкие кресла — идеальное соотношение цены и качества

          Формирование интерьера помещений требует определенных знаний, для высокой эстетики и гармонии потребует соответствие определенным параметрам. На сегодняшний день на мебельном рынке представлены изделия из массива дерева, с металлическим корпусом, а также пластиковые и многие другие модели. Они отличаются техническими характеристиками, оригинальным, эксклюзивным стилем, качеством и ценой. Как выбрать в Лыткарино недорогие мягкие кресла? В данном материале приведем в пример самые популярные модели, которые гарантировано упростят жизнь, а также добавят в нее комфорта и удобства.

          Идеальный вариант — недорогие мягкие кресла для дома

          В большом многообразии моделей хорошим решением будут бюджетные и недорогие изделия. Они применяются во многих сферах деятельности, рассмотрим более подробно недорогие мягкие кресла для дома. Это место, где люди проводят большинство своего свободного времени, отдыхают и восстанавливаются. Исходя из этого, в первую очередь необходимо уделить повышенное внимание высокому качеству, максимальной надежности и комфортабельности. Подобные мягкие кресла производятся из массива дерева — бук, поэтому можно не сомневаться в износостойкости, а также в устойчивости этих моделей. Как правило, кресла и другая домашняя мебель часто используются. Данные изделия рассчитана и спроектирована, таким образом, что достойно справляется практически с любыми внешними воздействиями, легко и просто выдерживают различные перемещения и другое физическое влияние. Если в квартире проживают маленькие дети, то это как раз именно то, что нужно. Дети не смогут даже при всем желании повредить их. Кроме того, мягкая велюровая обивка предоставит и обеспечит повышенный комфорт, она также характеризуется износостойкость и со временем не истирается и не покрывается катышками — это идеальный вариант для дома. Так что даже на протяжении длительного эксплуатационного срока подобные модели не изменят первоначальный презентабельный внешний вид. Роскошный и потрясающий внешний вид — еще одно преимущество. Данные модели смогут органично вписаться практически в любой современный интерьер. Это универсальные изделия, производятся в различных дизайнах и цветовых гаммах, поэтому любой покупатель сможет сформировать свой лучший вариант, принимая во внимания стиль внутреннего интерьера.

          Недорогие кресла с мягкими подлокотниками

          Еще одним хорошим вариантом для меблировки дома, а также кафе, ресторана и любого другого помещения будут недорогие кресла с мягкими подлокотниками. Это максимально удобные модели, наличие подлокотников создают значительный комфорт, таким образом, даже длительное сидение на таком изделии не принесет никакого дискомфорта. Такие модели обладают современным и актуальным внешним видом, великолепно смотрятся в популярных стилях. Популярными цветами являются белый, синий, красный, а также бордовый и коричневый. На сегодняшний день в каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет обивки, что облегчает выбор и расширяет возможности варьирования в интерьере. Преимуществом подобных изделий является практичность, для того, чтобы таки кресла на протяжении длительного времени сохраняли прекрасный вид следует уделить внимание уходу. Буквально несколько минут потребуется, чтобы их привести в полный порядок: для этого нужна влажная или сухая салфетка из микрофибры. При помощи ее можно быстро и качественно избавить изделия от пыли и небольших загрязнений. Необходимо также отметить приемлемую стоимость. Это одни из самых распространенных и доступных моделей, которые может себе позволить практически любая семья для дома или любой владелец кафе или ресторана.

          Недорогие мягкие кресла для отдыха

          Кроме того, подобные изделия станут отличным вариантом для меблировки гостиных. Недорогие мягкие кресла приятны для отдыха, предоставят релакс и станут хорошей инвестицией в дом. Эти модели — центр притяжения гостей и родственников в Вашем доме. Они удачно спроектированы таким образом, что позволяют облокотиться, при сидении на них не устает спина и не затекает шея, это потрясающий вариант для Вашего дома. Пр и проведении мебельного оснащения такими моделями необходимо учитывать цветовую гамму основного интерьера и внутреннюю отделку помещения.

          Подведем итог, вышесказанному, недорогие мягкие кресла — оптимальный вариант цены и качества, высокое качество изготовление, способность достойно переносить различные нагрузки станут определяющими при выборе мебели как для дома, а также кафе, ресторанов и других заведений HoReCa.

          Где купить недорогие мягкие кресла в Лыткарино?

          ChiedoCover – динамично — развивающая компания, которая ставит перед собой амбициозные цели и высокие задачи. Компания открывает собственные шоурумы во многих городах России. Прекрасное качество изготовления мебели, отборное, экологически чистое сырье, современный дизайн, а также максимальная безопасность моделей и длительный эксплуатационный срок являются основными преимуществами компании. В команде ChiedoCover собраны профессиональные сотрудники и опытные мастера, новое, дорогостоящее оборудование сокращает сроки изготовления и увеличивает объемы производства. На сегодняшний день компания принимает как розничные, так и оптовые заказы любой сложности. Производство компании располагается в Кировской области, доставка мебели осуществляется по всей России и странам СНГ.

          Купить недорогие мягкие кресла в Лыткарино можно на официальном сайте компании. Для этого потребуется: посетить сайт ChiedoCover, выбрать в каталоге продукции понравившуюся модель и все — в самое ближайшее время опытный менеджер свяжется с Вами. Вам предоставят исчерпывающую информацию относительно технических характеристик, а также других особенностей и преимуществ понравившейся модели. ChiedoCover изготавливает современную, модную, европейскую мебель, которая никого не оставит равнодушным.

          Почему недорогие мягкие кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Лыткарино и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Лыткарино ?

            Доставка товара по Лыткарино осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лыткарино ?

            Стоимость доставки по Лыткарино рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Лыткарино осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лыткарино телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Лыткарино при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Лыткарино с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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