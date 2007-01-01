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          Товары по акции

          Необычные стулья в Домодедово оптом

          от 2 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Домодедово и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас
          Настоящее фото товара Стул Суса, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Суса, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, темное дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Stay, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Stay, розовый
          Настоящее фото товара Стул Stay, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Stay, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Him and Her черный
          Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
          3 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Нави
          Настоящее фото товара Стул Poly, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Poly
          Настоящее фото товара Стул Azhur розовый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Azhur розовый
          Настоящее фото товара Стул Azhur голубой, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Azhur голубой
          Настоящее фото товара Стул Azhur серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Azhur серо-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Aster серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Aster серый
          Настоящее фото товара Стул Aster черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 750 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Aster черный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth
          Настоящее фото товара Стул Грандис экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Грандис экокожа, белый
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          Необычные стулья – признак креативности владельца

          Несмотря на то, что стулья редко играют ключевую роль при оформлении помещения, некоторые модели способны стать изюминкой интерьера. А иногда даже кардинально изменить концепцию дизайна.

          Если вы стремитесь открыть кафе в неформальном стиле или вашему заведению необходимо сменить имидж, то подборка необычных стульев облегчит работу по поиску идеального решения. Мы выбрали самые яркие и стильные варианты, которые набирают популярность среди рестораторов.

          Где купить необычные стулья оптом в Домодедово?

          Стулья – это огромная площадка для воплощения идей дизайнера. Если стул гармонично сочетает в себе удобство, экстерьер и стиль, то он прекрасно впишется в любой дизайн-проект. Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо знать, на что обращать внимание перед покупкой, а также где приобрести мебель.

          ChiedoCover - компания-производитель мебели, текстиля и декора для сферы HoReCa в городе Домодедово. Преимущества мебели:

          • Большой выбор– в каталоге представлены стулья для ресторанов, кафе, баров, отелей и для дома. Модели различны по расцветкам, конфигурации и размерам. В наличии всегда имеется более 10 вариантов каркаса и более 400 расцветки обивки.
          • Дизайн– стулья для кафе имеют презентабельный внешний вид, который добавит шарм в интерьер зала. Стулья данной категории отличаются нестандартными формой, необычными формами ножек, но при этом удобной посадкой.
          • Высокое качество – мы отвечаем за качество своих товаров, предоставляем все гарантии, накладные и прочую документацию.
          • Долговечность–при изготовлении мы тщательно выбираем материалы, благодаря которым, стулья способны выдерживать большие нагрузки и высокую проходимость.
          • Низкая стоимость – каждый владелец стремится найти дешевую мебель приемлемого качества, чтобы сэкономить бюджет. Так как мы сами производим товар, то продаем его без наценки, а покупатель не переплачивает никаким посредникам.

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – индивидуальный подход к клиенту, поэтому мы готовы сделать персональное предложение. Делая заказ на сайте, вы оставляете свои контактные данные для того, чтобы наш менеджер перезвонил в ближайшее время для уточнения деталей заказа и чтобы рассказать о главных акциях или горячих предложениях.

          Мы предлагаем купить необычные стулья для кафе по лучшему соотношению цены и качества в Домодедово.

          Почему необычные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Домодедово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Домодедово ?

            Доставка товара по Домодедово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Домодедово ?

            Стоимость доставки по Домодедово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Домодедово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Домодедово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Домодедово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Домодедово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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