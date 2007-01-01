Работа в жизни людей занимает большое количество времени: завтрак, обед и ужин — это возможность побыть с родными, близкими и друзьями. Приятный отдых в хорошем заведении приносит много положительных эмоций, поэтому к выбору кафе и ресторана мы подходим со всей ответственностью. В настоящее время для нас не составит никакого труда почитать отзывы, поспрашивать друзей и сформировать какое-то мнение о том или ином месте общественного питания. Взгляд любого человека падает на что-то привлекательное, а также необычное и интересное, так устроен наш мозг, поэтому красивые новые стулья обязательное станут точкой притяжения в Вашем заведении.
Сегодня просто невозможно себе представить любой общепит без стульев. Они являются незаменимым элементом меблировки, причем могут выполнять сразу несколько функций. Для начала скажем, что выбирая стул всегда следует изучить технические характеристики, посмотреть насколько та или иная модель впишется в основной интерьер помещения, с учетом специфики именно Вашего кафе или ресторана. Популярные новые стулья производятся из различных материалов. Прежде чем осуществить их выбор, рекомендуется сравнить плюсы и минусы изделий из одного и другого материала, при этом наложить климатические условия, дизайн, посетительский поток и другие параметры. Таким образом, появится наиболее практичный и подходящий вариант для заведения.
В сегменте HoReCa отдельное место занимает гостиничный бизнес, современные новые стулья прекрасно впишутся в интерьеры гостиниц и отелей. Например, в зоне ожидания и ресепшена такие модели не займут много места, а также станут удобными и комфортными для гостей и постояльцев, которые могут во время ожидания выпить чай или кофе, либо просто передохнуть. На сегодняшний день востребованы изделия в исключительном дизайне, поэтому перед тем как выбрать ту или иную модель тщательно изучите имеющиеся варианты на российском рынке.
Переходя к критериям выбора, рассмотрим какими качествами должны обладать качественные новые стулья. Поскольку речь идет о сфере общепита, нужны устойчивые и стойкие к загрязнениям модели. Хорошим решением станут влагоотталкивающие изделия, это связано с тем, чтобы любая пролитая жидкость на такие стулья не изменила цвет обивки сиденья и могла легко удалится с поверхности, благодаря самым простым моющим средством.
Компания ChiedoCover – это российский бренд качественной и стильной банкетной мебели и текстиля. Мы за все время своего существования, это более 13 лет, оснастили мебелью кафе, рестораны, гостиницы не только в России, но и в странах СНГ. Сегодня мы не стоим на месте, совершенствуемся и развиваемся, поэтому отдавая предпочтения нам, Вы покупаете самую современную и доступную в ценовой политике продукцию. Мы не стремимся только за выгодой, а желаем, чтобы наша мебель радовала наших клиентов и являлась их надежной опорой. Огромный выбор в нашем каталоге точно не оставит Вас равнодушным.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Артему осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Артему рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Артему осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Артему с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня