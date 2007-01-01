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          Товары по акции

          Новые стулья в Красногорске оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красногорску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Наполеон Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Наполеон Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Красный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный
          Настоящее фото товара Складной стул Кьявари красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стул Кьявари красный, деревянный
          Настоящее фото товара Складной стул Кьявари зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Складной стул Кьявари зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул барный 01, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный 01, бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный 01, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный 01, черный
          Настоящее фото товара Стул барный 01, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный 01, белый
          Настоящее фото товара Стул барный 01, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный 01, серый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, черное дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари мягкий, черное дерево, бежевый
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          Как выбрать новые стулья для гостинично-ресторанного бизнеса?

          Работа в жизни людей занимает большое количество времени: завтрак, обед и ужин — это возможность побыть с родными, близкими и друзьями. Приятный отдых в хорошем заведении приносит много положительных эмоций, поэтому к выбору кафе и ресторана мы подходим со всей ответственностью. В настоящее время для нас не составит никакого труда почитать отзывы, поспрашивать друзей и сформировать какое-то мнение о том или ином месте общественного питания. Взгляд любого человека падает на что-то привлекательное, а также необычное и интересное, так устроен наш мозг, поэтому красивые новые стулья обязательное станут точкой притяжения в Вашем заведении.

          Новые стулья для кафе и ресторанов

          Сегодня просто невозможно себе представить любой общепит без стульев. Они являются незаменимым элементом меблировки, причем могут выполнять сразу несколько функций. Для начала скажем, что выбирая стул всегда следует изучить технические характеристики, посмотреть насколько та или иная модель впишется в основной интерьер помещения, с учетом специфики именно Вашего кафе или ресторана. Популярные новые стулья производятся из различных материалов. Прежде чем осуществить их выбор, рекомендуется сравнить плюсы и минусы изделий из одного и другого материала, при этом наложить климатические условия, дизайн, посетительский поток и другие параметры. Таким образом, появится наиболее практичный и подходящий вариант для заведения.

          Новые стулья для гостиниц

          В сегменте HoReCa отдельное место занимает гостиничный бизнес, современные новые стулья прекрасно впишутся в интерьеры гостиниц и отелей. Например, в зоне ожидания и ресепшена такие модели не займут много места, а также станут удобными и комфортными для гостей и постояльцев, которые могут во время ожидания выпить чай или кофе, либо просто передохнуть. На сегодняшний день востребованы изделия в исключительном дизайне, поэтому перед тем как выбрать ту или иную модель тщательно изучите имеющиеся варианты на российском рынке.

          Переходя к критериям выбора, рассмотрим какими качествами должны обладать качественные новые стулья. Поскольку речь идет о сфере общепита, нужны устойчивые и стойкие к загрязнениям модели. Хорошим решением станут влагоотталкивающие изделия, это связано с тем, чтобы любая пролитая жидкость на такие стулья не изменила цвет обивки сиденья и могла легко удалится с поверхности, благодаря самым простым моющим средством.

          Где купить новые стулья в Красногорске?

          Компания ChiedoCover – это российский бренд качественной и стильной банкетной мебели и текстиля. Мы за все время своего существования, это более 13 лет, оснастили мебелью кафе, рестораны, гостиницы не только в России, но и в странах СНГ. Сегодня мы не стоим на месте, совершенствуемся и развиваемся, поэтому отдавая предпочтения нам, Вы покупаете самую современную и доступную в ценовой политике продукцию. Мы не стремимся только за выгодой, а желаем, чтобы наша мебель радовала наших клиентов и являлась их надежной опорой. Огромный выбор в нашем каталоге точно не оставит Вас равнодушным.

          Купить новые стулья в Красногорске совсем несложно, Вам необходимо зайти на наш сайт и произвести выбор понравившейся модели. Далее следует ожидать звонок от нашего менеджера или самим связаться по доступным контактным телефонам. Выпускаемые нашим предприятием товары экологически чистые и отвечают всем стандартам безопасности.

          Почему новые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Красногорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Красногорску ?

            Доставка товара по Красногорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красногорску ?

            Стоимость доставки по Красногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Красногорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красногорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Красногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Красногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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