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          Товары по акции

          Ножки для стола в Саратове оптом

          от 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Саратову и Саратовской области

          Настоящее фото товара Ножка металлическая V-образная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ножка металлическая V-образная
          Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
          Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см
          Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт зеленая 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ножка шпилька для стола лофт зеленая 71 см
          Настоящее фото товара Ножки №1 Вена, произведённого компанией ChiedoCover
          5 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ножки №1 Вена
          Настоящее фото товара Ножки №2 Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
          11 600 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ножки №2 Берлин
          Настоящее фото товара Ножки №3 Осло, произведённого компанией ChiedoCover
          15 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ножки №3 Осло
          Настоящее фото товара Ножки №4 Цюрих, произведённого компанией ChiedoCover
          6 600 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ножки №4 Цюрих
          Настоящее фото товара Ножки №5 Стокгольм, произведённого компанией ChiedoCover
          5 600 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножки №5 Стокгольм
          Настоящее фото товара Ножки №6 Ливерпуль, произведённого компанией ChiedoCover
          6 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ножки №6 Ливерпуль
          Настоящее фото товара Ножки №7 Рейкьявик, произведённого компанией ChiedoCover
          6 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножки №7 Рейкьявик
          Настоящее фото товара Ножки №8 Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          7 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ножки №8 Венеция
          Настоящее фото товара Ножки №9 Париж, произведённого компанией ChiedoCover
          7 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножки №9 Париж
          Настоящее фото товара Ножки №10 Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
          6 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ножки №10 Флоренция
          Настоящее фото товара Ножки №11 Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
          5 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ножки №11 Барселона
          Настоящее фото товара Ножки №12 Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
          6 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножки №12 Ванкувер
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          Ножки для стола — легкое решение для преображения интерьера

          Универсальным способом для обновления Вашего интерьера являются хорошие ножки для стола. Если Вы планируете преобразить и добавить новых идей в стилистику Вашего заведения в Саратове, то это именно то, что нужно. На мебельном рынке существует несколько материалов изготовления. В данной статье рассмотрим более практичные, а также универсальные и уникальные модели. Каждый сможет найти для себя самый идеальный вариант к изменению своего интерьера.

          Деревянные ножки для стола

          Если Вы желаете представить новый образ для своего кафе или ресторана, тогда деревянные ножки для стола одно из самых лучших решений. Массив дерева — это уникальный и неповторимый спил различных пород деревьев. В нашем каталоге представлены модели, выполненные из бука. Это прочные, надежные изделия, структура дерева очень хорошо поддается обработке, поэтому получаются самые эксклюзивные формы ножек для стола. Самым главным достоинством является долговечность, данные изделия на протяжении длительного времени не изменяют свой внешний вид и имеют большой срок службы. Таким образом, отдавая предпочтение именно этим моделям Ваши посетители и гости заведения будут в полном восторге от преображения Вашего кафе или ресторана.

          Ножки для кухонного стола

          Кроме того, данные изделия великолепно могут изменить внешний облик Вашей кухни. Качественные и надежные ножки для кухонного стола станут хорошей опорой для интерьера подобных помещений. Материал изготовления может быть разный, одной из правильных рекомендаций считаются универсальные и практичные. Они рассчитаны на большие нагрузки, подходят для повседневного пользования, за счет традиционного и классического дизайна могут органично смотреться в любом интерьере.

          Металлические ножки для стола

          Еще одним вариантом для формирования нового стилистического вида уже привычного интерьера Вашего заведения являются металлические ножки для стола. Стальной корпус обеспечивает устойчивость и прочность конструкций, для таких моделей будет абсолютно не страшны появление остатков пищи или пролитие жидкости. Простой влажной салфеткой они приводятся в полный порядок.

          Подытожим вышесказанное, хорошие ножки для стола, безусловно, легкий и простой способ для преображения интерьера и формирование нового образа любого помещения. Приведенные выше рекомендации могут стать отправной точкой в выборе изделий. Делайте свой выбор с учетом уже существующего стиля в Вашем заведении или комнате.

          Где купить ножки для стола в Саратове?

          Наша компания является одной из ведущих по производству мебели и текстиля. Мы на протяжении многих лет пристально следим за самыми актуальными новостями на мебельном рынке, поэтому наши модели отличаются уникальностью, а также современным и европейским дизайном. Отдельно хочется сказать о нашем производстве: новейшее оборудование в сочетании с профессиональными и опытными сотрудниками отдела качества будут гарантией высокого качества и долговечности мебели.

          Купить ножки для стола в Саратове можно на официальном сайте нашей компании. Сделать заказ очень просто: выберите понравившуюся Вам модель, произведите заказ и ожидайте: с Вами в самые короткие сроки свяжется наш компетентный менеджер. Здесь Вы сможете узнать о наличии, а также сроках изготовления и доставке нашей мебели.

          Почему ножки для стола покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Саратов и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Саратову ?

            Доставка товара по Саратову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Саратову ?

            Стоимость доставки по Саратову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Саратову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Саратову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Саратове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Саратову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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