Обеденные группы в Тайшете оптом

от 6 900 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Ева, произведённого компанией ChiedoCover
7 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект уличной мебели Ева
Настоящее фото товара Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула), произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула)
Настоящее фото товара Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость
Настоящее фото товара Комплект Амальфи: стол, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
6 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект Амальфи: стол, 2 стула
Настоящее фото товара Комплект Болонья: стол, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
6 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Болонья: стол, 2 стула
Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 2, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 5, произведённого компанией ChiedoCover
34 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 4, произведённого компанией ChiedoCover
28 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5, произведённого компанией ChiedoCover
56 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Favorit, произведённого компанией ChiedoCover
52 890 ₽
Оптовая цена
5
Комплект мебели под ротанг Idea Favorit
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3, произведённого компанией ChiedoCover
25 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4, произведённого компанией ChiedoCover
31 950 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4, произведённого компанией ChiedoCover
27 550 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х3, произведённого компанией ChiedoCover
22 360 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х3
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3, произведённого компанией ChiedoCover
16 660 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3
Настоящее фото товара Набор террасной мебели "Мишель", произведённого компанией ChiedoCover
46 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Набор террасной мебели "Мишель"
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Современный дизайн обеденных групп – гарант внимания со стороны посетителей

Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, обеденная группа должна соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, она должна быть выполнена в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Мебель должна быть удобной и качественно выполненной, способной выдерживать нагрузки в условиях достаточно активного использования.

Кроме того, важно подобрать правильную форму столешницы: в форме круга, овала, квадрата или прямоугольника. Это зависит от того, на какое количество посадочных мест рассчитано ваше заведение. Оптимальным решением для уютного кафе в Тайшете станут столовые группы, где свободно помещаются две, четыре или шесть персон. Также нужно не забывать о том, чтобы столовые группы не загромождали проходы, не причиняли неудобств и не мешали свободному перемещению посетителей.

В тоже время, приобретая столовые группы необходимо обратить внимание на сопутствующие товары и аксессуары: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Удлиненные или укороченные формы столов или стульев подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможет реализовать ваши фантазии.

Где купить обеденные группы в Тайшете?

На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.

Купить столовую группу в Иркутской области вы можете на нашем сайте. Вы можете заказать обратный звонок и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами и помогут рассчитать и определиться с заказом, а действующие акции станут приятным бонусом и сюрпризом.

Почему обеденные группы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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