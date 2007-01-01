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          Товары по акции

          Обеденные столы в Бердске оптом

          от 9 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бердску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стол Антила Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Антила Plus
          Настоящее фото товара Стол Ариес, произведённого компанией ChiedoCover
          18 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Ариес
          Настоящее фото товара Стол Дорадо, произведённого компанией ChiedoCover
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дорадо
          Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Дорадо Plus
          Настоящее фото товара Стол Колумбо, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Колумбо
          Настоящее фото товара Стол Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лира
          Настоящее фото товара Стол Орион, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Орион
          Настоящее фото товара Стол Орион Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          18 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Орион Plus
          Настоящее фото товара Стол Пегас, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Пегас
          Настоящее фото товара Стол Пегас Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Пегас Plus
          Настоящее фото товара Стол Персей, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Персей
          Настоящее фото товара Стол Персей Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Персей Plus
          Настоящее фото товара Стол Пиктор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Пиктор
          Настоящее фото товара Стол Таурус, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Таурус
          Настоящее фото товара Стол Таурус Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Таурус Plus
          Настоящее фото товара Стол Фин раздвижной, латте/белый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Фин раздвижной, латте/белый
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          Обеденные столы: универсальность и высокое качество

          В любом городе места общественного питания являются одними из лидерами по посещаемости. Они снискали большую популярность, что вовсе не удивительно, быстро перекусить и отправиться по своим делам, а также приятная встреча с друзьями в одном из кафе или другие поводы подталкивают к тому, что мы становимся посетителями подобных заведений. В Бердске кафе и рестораны имеют разные стилевые особенности, каждое заведение нуждается в качественных и хороших обеденных столах. Как определить и найти такую мебель?

          Деревянные обеденные столы

          Деревянные обеденные столы отличаются практичностью и хорошей вместительностью. Самое главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе таких моделей — это неприхотливость в уходе и высокая надежность. Так как для любых мест общественного питания характерна повседневная заполняемость, следовательно на мебель также увеличивается нагрузка, поэтому рекомендуется покупать только проверенные и качественные модели. Сегодня данные изделия характеризуются приемлемой стоимостью, каркас очень прочный и устойчивый. Они без всяческих проблем способны выдерживать серьезные физические и механические нагрузки. Необходимо отметить, что данная модель столов специально спроектирована и рассчитана именно на повседневное и каждодневное использование.

          Овальные обеденные столы

          Данные модели неприхотливы в уходе, быстро складываются и раскладываются. За счет овальной формы столов они максимально безопасны, можно быть спокойным — такие модели не зацепят одежду посетителей, таким образом Ваши гости не будут испытывать никакого дискомфорта, и спокойно смогут наслаждаться приятным общением и отличным времяпрепровождением. Великолепным достоинством также является компактность: они сэкономят Вам полезную площадь и поспособствуют удачной расстановке. Итак, это идеальное решение для любого кафе, а также ресторана и общепита.

          Обеденные столы для кухни

          Помимо мест общественного питания, такие модели изумительно смотрятся дома. Обеденные столы для кухни — это отличная возможность для меблировки квартиры. Они имеют длительный эксплуатационный срок и великолепно вписываются в классический, традиционный интерьер кухни. Данные изделия станут любимым местом всех Ваших домашних. Они вместительны, производятся из массива дерева, поэтому максимально экологичны и абсолютно безопасны. Такая модель — одно из лучших вложений в Вашу квартиру или частный дом.

          Где купить обеденные столы в Бердске?

          Компания ChiedoCover является российским лидером по изготовлению, а также продаже банкетной мебели и текстиля в сегменте HoReCa. На протяжении более 13 лет наша компания проводит «под ключ» полное мебельное оснащение любых помещений. Мы освоили новые технологии производства, что поспособствовало минимизации брака и повысило качество нашей продукции. Мы с удовольствием воплотим в жизнь любые Ваши задумки и идеи.

          Купить обеденные столы в Бердске можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж в самые короткие сроки свяжутся с Вами и предоставят полную информацию о любом понравившемся Вам товаре.

          Почему обеденные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бердск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бердску ?

            Доставка товара по Бердску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бердску ?

            Стоимость доставки по Бердску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бердску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бердску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бердске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бердску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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