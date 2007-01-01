В любом городе места общественного питания являются одними из лидерами по посещаемости. Они снискали большую популярность, что вовсе не удивительно, быстро перекусить и отправиться по своим делам, а также приятная встреча с друзьями в одном из кафе или другие поводы подталкивают к тому, что мы становимся посетителями подобных заведений. В Костроме кафе и рестораны имеют разные стилевые особенности, каждое заведение нуждается в качественных и хороших обеденных столах. Как определить и найти такую мебель?
Деревянные обеденные столы отличаются практичностью и хорошей вместительностью. Самое главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе таких моделей — это неприхотливость в уходе и высокая надежность. Так как для любых мест общественного питания характерна повседневная заполняемость, следовательно на мебель также увеличивается нагрузка, поэтому рекомендуется покупать только проверенные и качественные модели. Сегодня данные изделия характеризуются приемлемой стоимостью, каркас очень прочный и устойчивый. Они без всяческих проблем способны выдерживать серьезные физические и механические нагрузки. Необходимо отметить, что данная модель столов специально спроектирована и рассчитана именно на повседневное и каждодневное использование.
Данные модели неприхотливы в уходе, быстро складываются и раскладываются. За счет овальной формы столов они максимально безопасны, можно быть спокойным — такие модели не зацепят одежду посетителей, таким образом Ваши гости не будут испытывать никакого дискомфорта, и спокойно смогут наслаждаться приятным общением и отличным времяпрепровождением. Великолепным достоинством также является компактность: они сэкономят Вам полезную площадь и поспособствуют удачной расстановке. Итак, это идеальное решение для любого кафе, а также ресторана и общепита.
Помимо мест общественного питания, такие модели изумительно смотрятся дома. Обеденные столы для кухни — это отличная возможность для меблировки квартиры. Они имеют длительный эксплуатационный срок и великолепно вписываются в классический, традиционный интерьер кухни. Данные изделия станут любимым местом всех Ваших домашних. Они вместительны, производятся из массива дерева, поэтому максимально экологичны и абсолютно безопасны. Такая модель — одно из лучших вложений в Вашу квартиру или частный дом.
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Доставка товара по Костроме осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Костроме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Костроме осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Костроме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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