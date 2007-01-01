Обеденные столы в Пятигорске оптом

от 6 490 ₽

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Настоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бостон, раздвижной
Настоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бейз, раздвижной, венге
Настоящее фото товара Стол Престиж, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Престиж, раздвижной
Настоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Riga, прозрачный
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
34 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Eliot, белое стекло/ дерево
Настоящее фото товара Стол Corner, каменный серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Corner, каменный серый
Настоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Гранд
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Rolf на металлокаркасе
Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Настоящее фото товара Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Настоящее фото товара Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула), произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула)
Настоящее фото товара Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость
Настоящее фото товара Стол Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
13 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Каприз
Настоящее фото товара Стол Мэйсон, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Мэйсон
Настоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
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Обеденные столы: универсальность и высокое качество

В любом городе места общественного питания являются одними из лидерами по посещаемости. Они снискали большую популярность, что вовсе не удивительно, быстро перекусить и отправиться по своим делам, а также приятная встреча с друзьями в одном из кафе или другие поводы подталкивают к тому, что мы становимся посетителями подобных заведений. В Пятигорске кафе и рестораны имеют разные стилевые особенности, каждое заведение нуждается в качественных и хороших обеденных столах. Как определить и найти такую мебель?

Деревянные обеденные столы

Деревянные обеденные столы отличаются практичностью и хорошей вместительностью. Самое главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе таких моделей — это неприхотливость в уходе и высокая надежность. Так как для любых мест общественного питания характерна повседневная заполняемость, следовательно на мебель также увеличивается нагрузка, поэтому рекомендуется покупать только проверенные и качественные модели. Сегодня данные изделия характеризуются приемлемой стоимостью, каркас очень прочный и устойчивый. Они без всяческих проблем способны выдерживать серьезные физические и механические нагрузки. Необходимо отметить, что данная модель столов специально спроектирована и рассчитана именно на повседневное и каждодневное использование.

Овальные обеденные столы

Данные модели неприхотливы в уходе, быстро складываются и раскладываются. За счет овальной формы столов они максимально безопасны, можно быть спокойным — такие модели не зацепят одежду посетителей, таким образом Ваши гости не будут испытывать никакого дискомфорта, и спокойно смогут наслаждаться приятным общением и отличным времяпрепровождением. Великолепным достоинством также является компактность: они сэкономят Вам полезную площадь и поспособствуют удачной расстановке. Итак, это идеальное решение для любого кафе, а также ресторана и общепита.

Обеденные столы для кухни

Помимо мест общественного питания, такие модели изумительно смотрятся дома. Обеденные столы для кухни — это отличная возможность для меблировки квартиры. Они имеют длительный эксплуатационный срок и великолепно вписываются в классический, традиционный интерьер кухни. Данные изделия станут любимым местом всех Ваших домашних. Они вместительны, производятся из массива дерева, поэтому максимально экологичны и абсолютно безопасны. Такая модель — одно из лучших вложений в Вашу квартиру или частный дом.

Где купить обеденные столы в Пятигорске?

Компания ChiedoCover является российским лидером по изготовлению, а также продаже банкетной мебели и текстиля в сегменте HoReCa. На протяжении более 13 лет наша компания проводит «под ключ» полное мебельное оснащение любых помещений. Мы освоили новые технологии производства, что поспособствовало минимизации брака и повысило качество нашей продукции. Мы с удовольствием воплотим в жизнь любые Ваши задумки и идеи.

Купить обеденные столы в Пятигорске можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж в самые короткие сроки свяжутся с Вами и предоставят полную информацию о любом понравившемся Вам товаре.

Почему обеденные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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