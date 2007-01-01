Где бы мы не находились: у себя дома, в гостях, на работе, а также в кафе или в другом месте сопутствующий интерьер так или иначе влияет на наше настроение и создает особую атмосферу в помещении. Современные модели имеют широкую линейку продукции, в Дзержинске можно встретить совсем экзотические изделия или классику, которая будет в моде всегда. Красивые обеденные стулья занимают особое место в мебельном оснащении помещения. Они прекрасно дополнят основной интерьер дома, на кухне, а также могут заинтересовать и удивить посетителей кафе и ресторанов.
Ни для кого не секрет, что одним из главных элементов любой кухни являются стулья. Эксклюзивный дизайн, уникальные вид, экологичность, качественный и безопасный материал изготовления — это базовые условия хороших обеденных стульев. Они могут иметь четкие прямые линии, либо плавные восхитительные изгибы, самое главное правило — удачное сочетание с основным интерьером кухни. Важным критерием подбора этих изделий является также органичное сочетание цветовой гаммы и узоров. Гармоничный комплект создается при помощи всех элементов мебели на кухне, включая аксессуары и другое дополнительное оборудование. Оригинальность может быть уместна, однако слишком яркие цвета менее практичны на кухне, за ними требуется дополнительный уход. Как отмечают некоторые профессиональные диазайнеры, важно достичь гармонии цвета и вкуса.
Удобные обеденные стулья — основополагающее правило выбора. Ориентируйтесь на свой рост и антропометрические данные. Если при посадке Вы себя ощущаете комфортно и приятно — значит это та самая модель, которая необходима. Старайтесь выбирать более универсальные модели, они, как правило, подходят практически под любое стилистическое направление, поэтому являются максимально практичными.
Современные обеденные стулья также удачно применяются в мебельном оснащении кафе и других мест общественного питания. Богатый выбор моделей делает их общедоступными для самых различных стилей и дизайнов. Благодаря этому даже небольшие кафе, а также бистро, закусочные и другие места общепита достаточно легко могут произвести меблировку своих заведений данными изделиями.
Самыми распространенными материалами производства являются высококачественный металл и массив дерева. Поскольку мы выбираем модели для кухни и мест общественно питания, многие специалисты советуют останавливать свой выбор на гипоаллергенных, а также экологически чистых материалов, которые не издают никаких запахов. Одним из хороших решений будут являться деревянные обеденные столы.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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