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          Товары по акции

          Обеденные стулья в Москве оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Москве и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Лилия
          Настоящее фото товара Стул Амулет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амулет
          Настоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хлоя
          Настоящее фото товара Стул Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Пекин
          Настоящее фото товара Стул Torino темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Torino темно-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Torino розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Torino розовый
          Настоящее фото товара Стул Torino латте, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Torino латте
          Настоящее фото товара Стул Chilli коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Chilli коричневый
          Настоящее фото товара Стул Chilli синяя сталь, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Chilli синяя сталь
          Настоящее фото товара Стул Chilli темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Chilli темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Chilli рыже-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Chilli рыже-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Chilli малахит, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Chilli малахит
          Настоящее фото товара Стул Chilli антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Chilli антрацит
          Настоящее фото товара Стул Chilli серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Chilli серый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Новинка
          3 190 ₽3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Валенсия NEW, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 190 ₽3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Валенсия NEW, голубой
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          Обеденные стулья: многофункциональность и универсальность

          Где бы мы не находились: у себя дома, в гостях, на работе, а также в кафе или в другом месте сопутствующий интерьер так или иначе влияет на наше настроение и создает особую атмосферу в помещении. Современные модели имеют широкую линейку продукции, в Москве можно встретить совсем экзотические изделия или классику, которая будет в моде всегда. Красивые обеденные стулья занимают особое место в мебельном оснащении помещения. Они прекрасно дополнят основной интерьер дома, на кухне, а также могут заинтересовать и удивить посетителей кафе и ресторанов.

          Обеденные стулья для кухни

          Ни для кого не секрет, что одним из главных элементов любой кухни являются стулья. Эксклюзивный дизайн, уникальные вид, экологичность, качественный и безопасный материал изготовления — это базовые условия хороших обеденных стульев. Они могут иметь четкие прямые линии, либо плавные восхитительные изгибы, самое главное правило — удачное сочетание с основным интерьером кухни. Важным критерием подбора этих изделий является также органичное сочетание цветовой гаммы и узоров. Гармоничный комплект создается при помощи всех элементов мебели на кухне, включая аксессуары и другое дополнительное оборудование. Оригинальность может быть уместна, однако слишком яркие цвета менее практичны на кухне, за ними требуется дополнительный уход. Как отмечают некоторые профессиональные диазайнеры, важно достичь гармонии цвета и вкуса.

          Удобные обеденные стулья — основополагающее правило выбора. Ориентируйтесь на свой рост и антропометрические данные. Если при посадке Вы себя ощущаете комфортно и приятно — значит это та самая модель, которая необходима. Старайтесь выбирать более универсальные модели, они, как правило, подходят практически под любое стилистическое направление, поэтому являются максимально практичными.

          Обеденные стулья для кафе

          Современные обеденные стулья также удачно применяются в мебельном оснащении кафе и других мест общественного питания. Богатый выбор моделей делает их общедоступными для самых различных стилей и дизайнов. Благодаря этому даже небольшие кафе, а также бистро, закусочные и другие места общепита достаточно легко могут произвести меблировку своих заведений данными изделиями.

          Материал изготовления обеденных стульев

          Самыми распространенными материалами производства являются высококачественный металл и массив дерева. Поскольку мы выбираем модели для кухни и мест общественно питания, многие специалисты советуют останавливать свой выбор на гипоаллергенных, а также экологически чистых материалов, которые не издают никаких запахов. Одним из хороших решений будут являться деревянные обеденные столы.

          Где купить обеденные стулья в Москве?

          ChiedoCover – предприятие, осуществляющее производство и продажу мебели для сегмента HoReCa и других сфер деятельности. Мы расширяем производство и создаем новые дизайны для наших моделей. Для того, чтобы каждый клиент выбрал именно то, что нужно наш каталог продукции отличается товарами абсолютно на любой цвет и стиль. Если Вы желаете что-то необычное или наоборот классическое, заходите на наш сайт, там все есть.

          Купить обеденные стулья в Москве можно в любое время, для этого достаточно перейти на наш официальный сайт. Если Вы сомневаетесь в своем окончательном выборе, это не проблема, наши менеджеры уверенно подскажут и порекомендуют самые практичные и качественные товары, которые идеально будут смотреться именно в Вашем интерьере. Мы производим продукцию в соответствии со всеми европейскими стандартами.

          Почему обеденные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Москву и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Москве ?

            Доставка товара по Москве осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Москве ?

            Стоимость доставки по Москве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Москве осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Москве телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Москве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Москве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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