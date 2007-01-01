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На сегодняшний день достаточно трудно себе представить интерьер любой прихожей в квартире либо номера в гостинице без обувницы. В Нижнем Новгороде представлен широкий ассортимент моделей, таким образом, может быть затруднен выбор. Если Вы планируете мебельное оснащение гостиничного номера или меблировку интерьера прихожей, то этот материал как раз именно то, что нужно. Сегодня рассмотрим самые популярные модели, какие материалы изготовления лучше всего подходят для производства обувниц, а также основные преимущества и недостатки.
Прихожая является самым проходным местом в любой квартире и частном доме. Исходя из этого, мебель для данного помещения должна быть износостойкой, выдерживать интенсивные и большие нагрузки, довольно быстро и легко приводится в порядок и обладать большим эксплуатационным сроком. Даже если у Вас небольшая по размеру прихожая, то это не проблема — в настоящее время существуют очень компактные модели, которые великолепно вписываются в даже в небольшие помещения. Данные изделия многофункциональны: они отлично справляются со своей основной функцией — хранение обуви и других бытовых вещей. Кроме того, это отличный способ для декорирования и меблировки интерьера в прихожей. Современные модели обладают уникальным, восхитительным внешним видом. В нашем каталоге можно найти обувницу с исключительным и эксклюзивным стилем. Таким образом, они будут хорошо сочетаться в наиболее классических и популярных стилевых направлениях.
Для того, чтобы подобрать идеальный вариант необходимо определиться с размером и формой обувницы. В настоящее время встречаются как открытые, так и закрытые модели. И те и другие изделия имеют свои преимущества.
Каркас данных изделий может состоять из массива дерева, МДФ, а также ДСП и металла. Деревянные обувницы производятся из экологически чистых материалов, они предельно устойчивы и надежны. Прекрасный внешний вид таких обувниц — одно из преимуществ. Эти модели беспрепятственно переносят каждодневное пользование, не источают неприятных запахов, а также не накапливают пыль и грязь.
Помимо того, такие модели имеют относительно небольшой вес, таким образом, их можно довольно легко переставить с одного места на другое. Высокие эксплуатационные характеристики отлично сказываются на долговечности. Даже повседневное использование и большие нагрузки не оказывают на обувниц негативного воздействия — такие модели при своевременном уходе и бережном отношении прослужат много лет.
На мебельном рынке также можно встретить обувницы, которые вмонтированы в шкаф. Такие модели сочетают в себе не только место для хранения обуви, но и одежды, постельного белья и многого другого. Они бывают разных размеров, органично смотрятся абсолютно в любых современных стилях. Одним из главных достоинств таких изделий считается универсальность. Обувница шкаф в тоже время станет прекрасным дополнением прихожей. Сегодня в нашем каталоге можно легко подобрать цвет, в соответствии с уже существующим интерьером в прихожей. Таким образом, такая модель обувниц — это еще отличный способ к формированию нового стиля в прихожей.
Подытожим вышесказанное, обувница — универсальная и неотъемлемая часть интерьера любой прихожей. Они компактны, вместительны, производятся из качественных и надежных материалов, износостойки и готовы выдерживать большие нагрузки.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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