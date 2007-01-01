Одеяла и подушки для детей в Алматы оптом

от 539 ₽

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Настоящее фото товара Одеяло детское бамбуковое Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 736 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское бамбуковое Люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
539 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное
Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
869 ₽
Оптовая цена
4.2
Одеяло детское халлофайбер классическое
Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
888 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское халлофайбер облегченное
Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% детское, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло хлопок 100% детское
Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС, произведённого компанией ChiedoCover
1 922 ₽
Оптовая цена
4.6
Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть классическое, произведённого компанией ChiedoCover
975 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское овечья шерсть классическое
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Кошка розовое, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло Хлопок 100% Кошка розовое
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское ватное облегченное
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.6
Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Кошка Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.1
Одеяло Хлопок 100% Кошка Голубой
Настоящее фото товара Одеяло Бамбук мф, произведённого компанией ChiedoCover
812 ₽
Оптовая цена
4.1
Одеяло Бамбук мф
Настоящее фото товара Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс, произведённого компанией ChiedoCover
780 ₽
Оптовая цена
5
Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное, произведённого компанией ChiedoCover
974 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское ватное
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 583 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло детское ватное люкс
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Одеяла и подушки для детей: нужно выбирать безопасные и гипоаллергенные изделия

Поездка с детьми на отдых — это всегда большая ответственность для родителей. Ребенку необходимо уделять больше внимания в питании и в проживании, поэтому предъявляемые требования к отелям или гостиницам немного больше, нежели чем у взрослых. Если Ваша гостиница или отель ориентирован на размещение не только взрослых, но и детей, тогда Вам необходимо уделить пристальное внимание выбору одеяла и постельных принадлежностей.

Одеяла и подушки для детей изготавливаются из различных материалов. По мнению многих специалистов, при выборе одеяла и подушки нужно учитывать вес изделия, состав и способ изготовления. Хорошим решением станет наличие двух одеял: зимнее и демисезонное, тогда Ваше заведение будет готово к приезду гостей с детьми в любое время года.

Одеяла и подушки из холлофайбера имеют ряд преимуществ: они очень легкие, не скатываются в комки, не вызывают аллергию, а также отлично пропускают воздух и имеют большой срок. Таким образом, такие одеяла и подушки станут прекрасным выбором для детей.

Еще одним материалом изготовления одеял и подушек является хлопок. Главное преимущество такого материала состоит в том, что они безопасны для здоровья, имеют низкую проводимость тепла, поэтому они особенно актуальны в зимнее время года. Хорошим достоинством таких моделей также считается достаточно низкая стоимость, поэтому они очень доступны для заведений любого уровня.

Интересным материалом изготовления одеял и подушек является бамбук. Это абсолютно натуральный материал, он изготавливается посредством технологической обработки бамбуковых стеблей. Данные модели обладают великолепным качеством — не впитывают сторонние запахи, а также не накапливают статическое электричество. Кроме того, они не прихотливы в уходе, их можно стирать, при стирке они не садятся.

Где купить недорогие одеяла и подушки для детей в гостиницу в Казахстане?

ChiedoCover – российский лидер по производству и продаже банкетной мебели и элитного текстиля. Мы систематически проводим маркетинговые исследования для повышения качества продукции и обратной связи от клиентов. Наша компания произвела успешное оснащение множества заведений в сегменте HoReCa.

Купить белые одеяла и подушки из хлопка в Алматы можно на нашем сайте. Наши менеджеры из отдела продаж отслеживают все этапы прохождения Ваших заказов. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, для нас важно успешно завершить проект, при продуктивном сотрудничестве с обеих сторон. Наша обновленная материально-производственная база увеличила производительность, поэтому мы качественно выполним оптовые заказы. Существующая система скидок и акций станет приятным бонусом к Вашему заказу.

Почему одеяла и подушки для детей покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Алматы и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Алматы ?

    Доставка товара по Алматы осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Алматы ?

    Стоимость доставки по Алматы рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Алматы осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Алматы телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Алматы при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Алматы с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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