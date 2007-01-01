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Поездка с детьми на отдых — это всегда большая ответственность для родителей. Ребенку необходимо уделять больше внимания в питании и в проживании, поэтому предъявляемые требования к отелям или гостиницам немного больше, нежели чем у взрослых. Если Ваша гостиница или отель ориентирован на размещение не только взрослых, но и детей, тогда Вам необходимо уделить пристальное внимание выбору одеяла и постельных принадлежностей.
Одеяла и подушки для детей изготавливаются из различных материалов. По мнению многих специалистов, при выборе одеяла и подушки нужно учитывать вес изделия, состав и способ изготовления. Хорошим решением станет наличие двух одеял: зимнее и демисезонное, тогда Ваше заведение будет готово к приезду гостей с детьми в любое время года.
Одеяла и подушки из холлофайбера имеют ряд преимуществ: они очень легкие, не скатываются в комки, не вызывают аллергию, а также отлично пропускают воздух и имеют большой срок. Таким образом, такие одеяла и подушки станут прекрасным выбором для детей.
Еще одним материалом изготовления одеял и подушек является хлопок. Главное преимущество такого материала состоит в том, что они безопасны для здоровья, имеют низкую проводимость тепла, поэтому они особенно актуальны в зимнее время года. Хорошим достоинством таких моделей также считается достаточно низкая стоимость, поэтому они очень доступны для заведений любого уровня.
Интересным материалом изготовления одеял и подушек является бамбук. Это абсолютно натуральный материал, он изготавливается посредством технологической обработки бамбуковых стеблей. Данные модели обладают великолепным качеством — не впитывают сторонние запахи, а также не накапливают статическое электричество. Кроме того, они не прихотливы в уходе, их можно стирать, при стирке они не садятся.
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Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня