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          Товары по акции

          Одеяла в Белово оптом

          от 720 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Белово и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло синтепон выгода 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло хлопок в хлопке 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло хлопок в хлопке 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 580 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 229 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло халлофайбер облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          956 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло Бамбук Эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 019 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло Овечья шерсть эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло ватное люкс облегчённое, произведённого компанией ChiedoCover
          2 009 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло ватное люкс облегчённое
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 466 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло Бамбук Люкс
          Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый), произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)
          Настоящее фото товара Плед INCALPACA, произведённого компанией ChiedoCover
          4 863 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Плед INCALPACA
          Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% (зеленый), произведённого компанией ChiedoCover
          4 863 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло Хлопок 100% (зеленый)
          Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард , произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло шерстяное Жаккард
          Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый), произведённого компанией ChiedoCover
          1 035 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый)
          Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% (серый), произведённого компанией ChiedoCover
          1 334 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло Хлопок 100% (серый)
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          Одеяло — необходимый атрибут для постельных принадлежностей гостиничного комплекса

          Любое нарушение сна может приводить к тревоге и раздражительности, тем самым сказываться на общем впечатлении и состоянии постояльцев гостиниц, отелей и хостелов. Поэтому при планировании открытия гостиницы или отеля в Белово следует правильно подходить к выбору одеяла. Самыми главными достоинствами которых является:

          • стойкость к изнашиванию (рассматривая каждодневное использование, а также стирку и сушку одеяло должно не изменять свой первоначальный внешний вид, не деформироваться и быть комфортным)
          • не требует дополнительного ухода (после каждого посетителя одеяло стирается, либо используются специальные чехлы)
          • интересный дизайн и располагающий внешний вид (как правило, при формировании общего впечатления, постояльцы обращают внимание на любые детали, поэтому рекомендуется, чтобы внешний вид постельных принадлежностей удачно вписывался в общий интерьер номера)

          Необходимо также отметить, безопасность материалов текстиля, одеяло должно быть гипоаллергенным и не накапливать пыль и грязь.

          Каталог продукции одеял представлен различными видами материалов: синтепон, файбер — холфитекс, вата, хлопок, а также бамбук и лебяжий пух. Так, ватное одеяло по праву считается экологически чистым, без использования различных химических веществ. Главное достоинство — тепло и комфорт. Одеяло из синтепона носит репутацию недорого, но в тоже время практичного материала. Оно легкое и удобное для сна. Отличительной особенностью одеяла из бамбука является то, что оно легкое и не впитывает посторонние запахи, что идеально подходит для сферы индустрии HoReCa.

          Где купить одеяла в Кемеровской области?

          ChiedoCover производит мебель и текстиль на протяжении более 10 лет. Крупные клиенты, положительные отзывы о компании благоприятствуют создания дружественного общения с клиентами. Мы предоставляем большой каталог продукции, где реализуются любые Ваши идеи. Четыре крупные производственные площадки обеспечивают необходимый объем продукции. Слаженность в работе, важность каждой детали в совокупности с профессионализмом и компетентностью сотрудников гарантируют качество и надежность выпускаемых товаров.

          Купить одеяло в Белово Вы можете на нашем официальном сайте. Функция «обратный звонок» сэкономит Ваше время. Мы поможем рассчитать Ваш заказ, вовремя доставить до места назначения.

          Почему одеяла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Белово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Белово ?

            Доставка товара по Белово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белово ?

            Стоимость доставки по Белово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Белово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Белово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Белово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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