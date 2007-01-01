Во время рабочих поездок или туристического отдыха в Избербаше, как правило, встает вопрос о поиске и выборе гостиниц и отелей. Для того, чтобы клиенты и посетители чувствовали себя уютно и комфортно, практически, как дома, необходимо правильно произвести меблировку гостиничных номеров. После утомительных рабочих переговоров или насыщенного и продуктивного дня следует хорошо выспаться и набраться сил на следующий день. Качественные и надежные односпальные кровати — это именно то, что нужно. В данном материале постараемся разобраться какие модели станут настоящей опорой для малого бизнеса.
Данные изделия отлично подходят для одноместных номеров в отелях и гостиницах. Они очень компактные, таким образом великолепно впишутся в любое помещение и не займут много полезной площади, которую можно использовать в других целях. Мягкие односпальные кровати станут настоящим подарком для постояльцев, которые по достоинству оценят повышенное внимание к своим гостям. На сегодняшний день существует несколько материалов изготовления таких моделей. Ниже рассмотрим их подробнее.
В настоящее время пользуются большим спросом деревянные односпальные кровати. Массив дерева считается самым экологичным из материалов, такие изделия не источают неприятных запахов, не токсичны и поэтому идеально подходят для любых гостиниц и отелей. Учитывая повышенную нагрузку и повседневное использование, модели из массива дерева именно то, что нужно. Они не ломаются, отличаются повышенным качеством изготовления и сборки и на протяжении длительного времени будут основой и опорой для Вашего бизнеса. Помимо того, они довольно легко и просто восстанавливаются, в отличии от своих аналогов.
Еще одним из вариантов являются металлические односпальные кровати — максимальная надежность и прочность, которую обеспечивает высококачественная сталь. Данные модели также отличаются небольшими габаритами, поэтому легко вписываются в самые различные интерьеры. Низкая цена и доступность, благодаря чему они подходят для небольших отелей и гостиниц с ограниченным бюджетом. Несмотря на небольшую стоимость они имеют большой срок службы и стильный европейский дизайн. На сегодняшний день эти модели — хиты продаж, если требуется произвести мебельное оснащение нескольких гостиничных номеров. Это оптимальное решение по соотношении цены и качества. Хорошим достоинством также является практичность. Металлические односпальные кровати легко и просто убираются, этот фактор является определяющим, с учетом отеля и гостиниц, где уборка производится каждый день. Как правило, достаточно просто влажной салфетки из микрофибры для того, чтобы привести их в полный порядок.
Итак, красивые односпальные кровати — неотъемлемая и незаменимая часть меблировки любой гостиницы или отеля. Для того, чтобы правильно сделать выбор необходимо ориентироваться на высокое качество, надежность, практичность и долговечность.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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