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          Товары по акции

          Односпальные кровати в Коломне оптом

          от 1 820 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коломне и Московской области

          Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Танле
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Металлическая кровать Искра со спинкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 820 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с перегородкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать односпальная Сакура
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать односпальная Гарда
          Настоящее фото товара Кровать Алекса, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать Алекса
          Настоящее фото товара Медицинская кровать Искра с регулировкой секции, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Медицинская кровать Искра с регулировкой секции
          Настоящее фото товара Медицинская кровать Искра с регулировкой секции на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          6 300 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Медицинская кровать Искра с регулировкой секции на колесиках
          Настоящее фото товара Медицинская кровать Искра с регулировкой нескольких секций, произведённого компанией ChiedoCover
          7 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Медицинская кровать Искра с регулировкой нескольких секций
          Настоящее фото товара Кровать Искра двухъярусная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 600 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать Искра двухъярусная
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          Выбираем односпальные кровати для отелей и гостиниц

          Во время рабочих поездок или туристического отдыха в Коломне, как правило, встает вопрос о поиске и выборе гостиниц и отелей. Для того, чтобы клиенты и посетители чувствовали себя уютно и комфортно, практически, как дома, необходимо правильно произвести меблировку гостиничных номеров. После утомительных рабочих переговоров или насыщенного и продуктивного дня следует хорошо выспаться и набраться сил на следующий день. Качественные и надежные односпальные кровати — это именно то, что нужно. В данном материале постараемся разобраться какие модели станут настоящей опорой для малого бизнеса.

          Мягкие односпальные кровати

          Данные изделия отлично подходят для одноместных номеров в отелях и гостиницах. Они очень компактные, таким образом великолепно впишутся в любое помещение и не займут много полезной площади, которую можно использовать в других целях. Мягкие односпальные кровати станут настоящим подарком для постояльцев, которые по достоинству оценят повышенное внимание к своим гостям. На сегодняшний день существует несколько материалов изготовления таких моделей. Ниже рассмотрим их подробнее.

          Деревянные односпальные кровати

          В настоящее время пользуются большим спросом деревянные односпальные кровати. Массив дерева считается самым экологичным из материалов, такие изделия не источают неприятных запахов, не токсичны и поэтому идеально подходят для любых гостиниц и отелей. Учитывая повышенную нагрузку и повседневное использование, модели из массива дерева именно то, что нужно. Они не ломаются, отличаются повышенным качеством изготовления и сборки и на протяжении длительного времени будут основой и опорой для Вашего бизнеса. Помимо того, они довольно легко и просто восстанавливаются, в отличии от своих аналогов.

          Металлические односпальные кровати

          Еще одним из вариантов являются металлические односпальные кровати — максимальная надежность и прочность, которую обеспечивает высококачественная сталь. Данные модели также отличаются небольшими габаритами, поэтому легко вписываются в самые различные интерьеры. Низкая цена и доступность, благодаря чему они подходят для небольших отелей и гостиниц с ограниченным бюджетом. Несмотря на небольшую стоимость они имеют большой срок службы и стильный европейский дизайн. На сегодняшний день эти модели — хиты продаж, если требуется произвести мебельное оснащение нескольких гостиничных номеров. Это оптимальное решение по соотношении цены и качества. Хорошим достоинством также является практичность. Металлические односпальные кровати легко и просто убираются, этот фактор является определяющим, с учетом отеля и гостиниц, где уборка производится каждый день. Как правило, достаточно просто влажной салфетки из микрофибры для того, чтобы привести их в полный порядок.

          Итак, красивые односпальные кровати — неотъемлемая и незаменимая часть меблировки любой гостиницы или отеля. Для того, чтобы правильно сделать выбор необходимо ориентироваться на высокое качество, надежность, практичность и долговечность.

          Где купить односпальные кровати в Коломне?

          Компания ChiedoCover уже на протяжении 7 лет производит высококачественную и максимально комфортную мебель для сегмента HoReCa. На протяжении этого времени мы зарекомендовали себя как ответственная компания, которая дорожит каждый клиентом. В настоящее время большой каталог продукции — наше достоинство. Мы предлагаем модели абсолютно на любой вкус.

          Купить односпальные кровати в Коломне очень просто, достаточно перейти по ссылке на наш официальный сайт. Для того, чтобы оставить заявку необходимо выбрать нужную модель и в самое ближайшее время с Вами свяжется наш профессиональный и опытный менеджер, который ответит на все необходимые вопросы.

          Почему односпальные кровати покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Коломну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коломне ?

            Доставка товара по Коломне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коломне ?

            Стоимость доставки по Коломне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коломне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коломне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коломне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коломне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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