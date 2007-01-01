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          Товары по акции

          Офисные диваны в Новочебоксарске оптом

          от 6 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новочебоксарску и Чувашии

          Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван угловой Бостон
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван Malden, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          30 105 ₽33 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Malden, серый
          Настоящее фото товара Диван Madison, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          33 525 ₽37 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Madison, серый
          Настоящее фото товара Диван Dance, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Dance, серый
          Настоящее фото товара Диван Devon, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          18 630 ₽20 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Devon
          Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Колибри
          Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          7 090 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Бизнес
          Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          13 900 ₽15 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Алекто
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Кинг
          Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Лофт Фурор
          Настоящее фото товара Диван лофт Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Элегия
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс большой
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          Офисные диваны: функциональность и привлекательность

          Работа в офисе имеет несколько важных аспектов, при мебельном оснащении такого помещения руководителями просчитываются различные детали. Следует отметить, что в офисе необходимо создать не только комфортные условия для работы своих сотрудников, но также продумать зону отдыха и помещение для ожидания, куда будут приходить Ваши гости, а также потенциальные покупатели и деловые партнеры. Замечательным вариантом мебельного оснащения станут современные офисные диваны.

          Правила выбора офисных диванов

          Одним из основных правил по мебельному оснащению является выбор в соответствии основ корпоративной стилистики. Руководствуясь данным правилом важно помнить, что помимо стилистики хорошие офисные диваны должны сочетать в себе несколько характеристик. Установка таких моделей в зоне ожидания или ресепшена подразумевает большие нагрузки на мебель, поэтому одной из основных качеств является надежность конструкции и большой срок службы. Следовательно, необходимо отдавать предпочтение более практичным материалам, чтобы в случае загрязнения или пыли таким изделиям можно было вернуть первоначальный внешний вид.

          Особенности кожаных офисных диванов

          Кожаные офисные диваны являются одним из самых классических вариантов, пожалуй, лучшим по эстетической привлекательности и созданию роскошной и дорогой обстановки в помещении. Поговорим о положительных сторонах таких моделей. Скажем сразу, что хороший кожаный офисный диван станет самым долговечным, это объясняется специальной технологией производства, поэтому для них не потребуется чехлов, они на протяжении всего пользования будут иметь товарный внешний вид и станут удачным вложением в мебельное оснащение. Кроме того, выделим еще ряд преимуществ:

          • микробиологическая (такие диваны не скапливают грязь, а также пыль и другие вредные микроорганизмы)
          • приятные тактильные качества (такая мебель на ощупь гладкая и мягкая, одно удовольствие разместиться на таком диване)

          Помимо того, пятна и грязь убираются простой салфеткой из микрофибры, так что такие изделия станут практичным офисным диваном.

          Где можно разместить офисные диваны?

          Исходя из предназначения и цели современные офисные диваны можно также использовать для зонирования помещения. Итак, их можно успешно разместить в зале ожидания, в рабочих помещениях офиса, в приемной директора, перед зоной ресепшена и в холле, в переговорной, а также в непосредственно комнате отдыха для сотрудников и в коридорах между кабинетами.

          Таким образом, хорошие офисные диваны, где бы они не располагались всегда станут местом притяжения как сотрудников Вашей компании, так гостей и других посетителей. Они расширят возможности простого офисного помещения.

          Где купить офисные диваны в Новочебоксарске?

          Наша компания имеет широкий ассортимент продукции, основной деятельность является производство и реализация банкетной мебели. Наш отдел технического контроля следит за изготовлением каждого этапа производства, поэтому продукция имеет такое высокое качество. Оцените по достоинству выбранный Вами товар из нашего каталога и сделайте хороший вклад в Ваш бизнес.

          Купить универсальные офисные столы в Новочебоксарске можно на нашем сайте. Оставьте заявку и наши менеджеры помогут сделать правильный выбор мебели.

          Почему офисные диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новочебоксарск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новочебоксарску ?

            Доставка товара по Новочебоксарску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новочебоксарску ?

            Стоимость доставки по Новочебоксарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новочебоксарску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новочебоксарску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новочебоксарске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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